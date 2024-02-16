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Eşcinsel Evliliğin Yasal Olduğu Yunanistan'da Deneyimli Siyasetçiden Gündem Olan Konuşma

Eşcinsel Evliliğin Yasal Olduğu Yunanistan'da Deneyimli Siyasetçiden Gündem Olan Konuşma

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:03

Eşcinsel evliliğin onaylandığı Yunanistan'da deneyimli bir siyasetçinin kürsüde yaptığı konuşma gündem oldu.

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Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasallaştıran bir yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasallaştıran bir yasa tasarısını onayladı.

Haberin ayrıntıları için;

Onaylanan yasa tasarısının ardından deneyimli siyasetçi Spiros Bibilas'ın eşcinsel evlilikleri destekleyen konuşması, hem siyasetçilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış aldı.

Onaylanan yasa tasarısının ardından deneyimli siyasetçi Spiros Bibilas'ın eşcinsel evlilikleri destekleyen konuşması, hem siyasetçilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış aldı.

Bibilas, oturumda kürsüye çıkarak uzun yıllar eşcinsel olduğunu ve bunu gizlediğini açıkladı.

Bibilas, oturumda kürsüye çıkarak uzun yıllar eşcinsel olduğunu ve bunu gizlediğini açıkladı.

50'li yıllarda sıradan bir ailede doğduğunu ve 10 yaşında erkekliğe adım attığını söyleyen Bibilas, çok küçük yaşlarda farklı olduğunu anladığını ifade etti.

50'li yıllarda sıradan bir ailede doğduğunu ve 10 yaşında erkekliğe adım attığını söyleyen Bibilas, çok küçük yaşlarda farklı olduğunu anladığını ifade etti.

'Kapanışı kişisel bir referansla, kamusal bir itirafla yapacağım. Ben, 50'li yıllarda, şehrin merkezinde sıradan orta sınıf bir ailede doğdum. Erkekliğe 10 yaşında, yani 60'lı yıllarda adım attım. Çok küçük yaşlardan itibaren bir konuda diğer insanlardan farklı olduğumu anladım.'

Farklılığını küçüklüğünde Antik Yunan heykellerinde erkek olanlara daha çok çekildiğinde hissettiğini belirtti.

Farklılığını küçüklüğünde Antik Yunan heykellerinde erkek olanlara daha çok çekildiğinde hissettiğini belirtti.

'Küçüklüğümden beri Antik Yunan'a hayranım ve doğam gereği erkek heykellerine daha çok çekildim'

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Bibilas, gizli duygularını saklamanın zorluğundan ve utanç duygusundan bahsederek, bu durumun onu içine kapanık ve melankolik bir çocuk haline getirdiğini belirtti. Ancak büyüdükçe güçlü bağlar ve ilişkiler kurduğunu, kardeşleriyle birlikte değerli bir aile oluşturduğunu ifade etti.

Bibilas, gizli duygularını saklamanın zorluğundan ve utanç duygusundan bahsederek, bu durumun onu içine kapanık ve melankolik bir çocuk haline getirdiğini belirtti. Ancak büyüdükçe güçlü bağlar ve ilişkiler kurduğunu, kardeşleriyle birlikte değerli bir aile oluşturduğunu ifade etti.

'Gizlice ağlıyordum, çünkü bir şeyleri saklamak zorundaydım, bundan utanıyordum ve aileme bile söyleyemiyordum. İçine kapanık, şiirler yazan melankolik bir çocuk oldum. Ama büyüdüm, güçlü ilişkiler, bağlar, bugün kardeşlerimle birlikte benim değerli ailem olan harika yoldaşlar edindim.'

Bibilas, alkış toplayan sözlerini "Bu gizli gözyaşları beni bugün 68 yaşında, gelecekte başka çocuklar ağlamasın, mutlu olsunlar, ne olduklarını, onları neyin cezbettiğini, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye savaşmaya yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız." ifadeleri ile bitirdi.

Bibilas, alkış toplayan sözlerini "Bu gizli gözyaşları beni bugün 68 yaşında, gelecekte başka çocuklar ağlamasın, mutlu olsunlar, ne olduklarını, onları neyin cezbettiğini, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye savaşmaya yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız." ifadeleri ile bitirdi.
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