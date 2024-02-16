Eşcinsel Evliliğin Yasal Olduğu Yunanistan'da Deneyimli Siyasetçiden Gündem Olan Konuşma
Eşcinsel Evliliğin Yasal Olduğu Yunanistan'da Deneyimli Siyasetçiden Gündem Olan Konuşma
Eşcinsel evliliğin onaylandığı Yunanistan'da deneyimli bir siyasetçinin kürsüde yaptığı konuşma gündem oldu.
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Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasallaştıran bir yasa tasarısını onayladı.
Onaylanan yasa tasarısının ardından deneyimli siyasetçi Spiros Bibilas'ın eşcinsel evlilikleri destekleyen konuşması, hem siyasetçilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış aldı.
Bibilas, oturumda kürsüye çıkarak uzun yıllar eşcinsel olduğunu ve bunu gizlediğini açıkladı.
50'li yıllarda sıradan bir ailede doğduğunu ve 10 yaşında erkekliğe adım attığını söyleyen Bibilas, çok küçük yaşlarda farklı olduğunu anladığını ifade etti.
Farklılığını küçüklüğünde Antik Yunan heykellerinde erkek olanlara daha çok çekildiğinde hissettiğini belirtti.
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Bibilas, gizli duygularını saklamanın zorluğundan ve utanç duygusundan bahsederek, bu durumun onu içine kapanık ve melankolik bir çocuk haline getirdiğini belirtti. Ancak büyüdükçe güçlü bağlar ve ilişkiler kurduğunu, kardeşleriyle birlikte değerli bir aile oluşturduğunu ifade etti.
Bibilas, alkış toplayan sözlerini "Bu gizli gözyaşları beni bugün 68 yaşında, gelecekte başka çocuklar ağlamasın, mutlu olsunlar, ne olduklarını, onları neyin cezbettiğini, kiminle yaşamak istediklerini söylemekten korkmasınlar diye savaşmaya yönlendiriyor. Nihayetinde hepimiz insanız." ifadeleri ile bitirdi.
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