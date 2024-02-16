Eşcinsel Evliliğin Yasal Olduğu Yunanistan'da Deneyimli Siyasetçiden Gündem Olan Konuşma

'Kapanışı kişisel bir referansla, kamusal bir itirafla yapacağım. Ben, 50'li yıllarda, şehrin merkezinde sıradan orta sınıf bir ailede doğdum. Erkekliğe 10 yaşında, yani 60'lı yıllarda adım attım. Çok küçük yaşlardan itibaren bir konuda diğer insanlardan farklı olduğumu anladım.'