Erkek Arkadaşının Yaşadığı Şok Anını Anlatan Trans Birey: 'Elini Oraya Atınca Donup Kaldı'

Trans bireyler, doğumda atanan cinsiyetleri ile cinsiyet kimlikleri farklı olan kişilerdir. Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, erkek arkadaşıyla yaşadığı bir anısını anlattı.
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Erkek arkadaşına trans birey olduğunu söylemeyen sosyal medya kullanıcısı, erkek arkadaşının yaşadığı şok anını anlattı.
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O anları, “Elini oraya atınca donup kaldı. ‘Bir şey mi taktın sen oraya?’ diye sordu.” cümleleriyle ifade etti.
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vites kolunu buldu yaniii
Elini attı dedikten sonra ki tatlı ve sinsi gülüş yok mu
Kardeş adama söylesene önceden durumu.. yani elletmeden söylemeyeceksin yani? Sıkıntılı durumlar..