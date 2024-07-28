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Erkek Arkadaşının Yaşadığı Şok Anını Anlatan Trans Birey: 'Elini Oraya Atınca Donup Kaldı'

Erkek Arkadaşının Yaşadığı Şok Anını Anlatan Trans Birey: 'Elini Oraya Atınca Donup Kaldı'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 21:02

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Trans bireyler, doğumda atanan cinsiyetleri ile cinsiyet kimlikleri farklı olan kişilerdir. Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, erkek arkadaşıyla yaşadığı bir anısını anlattı.

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Erkek arkadaşına trans birey olduğunu söylemeyen sosyal medya kullanıcısı, erkek arkadaşının yaşadığı şok anını anlattı.

Erkek arkadaşına trans birey olduğunu söylemeyen sosyal medya kullanıcısı, erkek arkadaşının yaşadığı şok anını anlattı.

O anları, “Elini oraya atınca donup kaldı. ‘Bir şey mi taktın sen oraya?’ diye sordu.” cümleleriyle ifade etti.

O anları, “Elini oraya atınca donup kaldı. ‘Bir şey mi taktın sen oraya?’ diye sordu.” cümleleriyle ifade etti.

Sosyal medya kullanıcısı, trans birey olduğunu erkek arkadaşına söyledikten sonra ilişkilerinin devam ettiğini belirtti.

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ruan ruanx

vites kolunu buldu yaniii

znkrl

Elini attı dedikten sonra ki tatlı ve sinsi gülüş yok mu

ozzymandias27

Kardeş adama söylesene önceden durumu.. yani elletmeden söylemeyeceksin yani? Sıkıntılı durumlar..