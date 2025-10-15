onedio
Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: ABD Pasaportunun Büyük Düşüşü! Türkiye'nin Sırası da Belli Oldu

Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: ABD Pasaportunun Büyük Düşüşü! Türkiye’nin Sırası da Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 14:31

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında tüm dengeler değişti. Bir zamanlar “dünyanın en güçlü pasaportuna” sahip olan ABD tarihinin en büyük düşüşünü yaşayarak ilk 10’un dışında kalırken Asya ülkeleri zirveye kuruldu. Türkiye’nin pasaport gücü ise ilk 50’de yer aldı.

2025 Henley Pasaport Endeksi'ne göre; dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması belli oldu.

2025 Henley Pasaport Endeksi’ne göre; dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması belli oldu.

Rapora göre, ABD pasaportu tarihinde ilk kez, ilk 10 listesinin dışında kalırken Asya ülkeleri zirveye yerleşti. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, Türkiye ise 46. sırada yer aldı. Türk pasaportu ile 114 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması:

İşte dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması:

Sıralama - Ülke - Vizesiz Seyahat Edilen Ülke Sayısı

1- Singapur (193)

2- Güney Kore (190)

3- Japonya (189)

4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)

8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184)

9- Kanada (183)

10- Letonya, Lihtenştayn (182)

11- İzlanda, Litvanya (181)

12- ABD, Malezya (180)

