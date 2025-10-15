Dünya Üzerinde Suçun, Polisin ve İşsizliğin Olmadığı Tek Yer: İspanya’nın Marinaleda Köyü

Dünyada her gün yeni bir olay, yeni bir ölüm, yeni adaletsizlikler, yaşam zorlukları ve savaş belirtisi görülürken, tüm bunlardan uzak mutlu ve huzurlu yaşayan insanların da olduğu bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı İspanya'nın Sevilla şehrine 112,6 km uzaklıkta bulunan Marinaleda köyünde polis yok, suç yok, işsizlik yok. 30 yılı aşkın süredir Birleşik Sol Partili sosyalist belediye başkanı Juan Manuel Sánchez Gordillo tarafından yönetilen köyde, herkes tarlalarda çalışıyor; elde edilen gelirlerle köyün tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

İşte insanlar tarafından ütopya olarak görülen o köy…