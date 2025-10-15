onedio
Dünya Üzerinde Suçun, Polisin ve İşsizliğin Olmadığı Tek Yer: İspanya’nın Marinaleda Köyü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 12:48

Dünyada her gün yeni bir olay, yeni bir ölüm, yeni adaletsizlikler, yaşam zorlukları ve savaş belirtisi görülürken, tüm bunlardan uzak mutlu ve huzurlu yaşayan insanların da olduğu bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı İspanya'nın Sevilla şehrine 112,6 km uzaklıkta bulunan Marinaleda köyünde polis yok, suç yok, işsizlik yok. 30 yılı aşkın süredir Birleşik Sol Partili sosyalist belediye başkanı Juan Manuel Sánchez Gordillo tarafından yönetilen köyde, herkes tarlalarda çalışıyor; elde edilen gelirlerle köyün tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

İşte insanlar tarafından ütopya olarak görülen o köy…

İspanya’nın 25 km2'lik köyü Marinaleda’daki yaşam tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 40 yıldır Birleşik Sol Parti'li sosyalist belediye tarafından yönetilen köyde belediye başkanı Juan Manuel Sánchez Gordillo. Yaptığı işler nedeniyle kendisine Robin Hood ve Don Kişot gibi lakaplar takılan belediye başkanı  “Bizim değerlerimizi yeniden düşünmeye ihtiyacımız var. Tüketim toplumu, para, bencillik ve bireycilik üzerine yeniden düşünmeye ihtiyacımız var. Marinaleda sadece küçük bir örnek. Biz bu deneyimi dünya çapında genişletmek istiyoruz” sözleriyle yaşadıklarını özetliyor.

İnanılması güç ama gerçek: Marinaleda'da polis yok!

Belediye, bir polis teşkilatına sahip değil. Ancak köyde de bir suç yok. Belediye kaynaklarına göre, köyde polis olmamasının avantajı olarak senede 350.000 Euro (yaklaşık 1.2 milyon TL) tasarruf ediyorlar. Tabii ki, bu teşkilatın kurulmamasına köy halkı da suça karışmayarak destek veriyor.

Eğitim, Endülüs Bölgesi'nin müfredatına göre işleniyor. Ancak çocuklara normal müfredatın dışında 'vatandaşlık eğitimi', 'bahçecilik' gibi köyün genel şartlarına uygun eğitimler de veriliyor.

Günde 15 Euro ödeyerek kendi evlerini inşaa ediyorlar.

İşçi Kooperatifine günlük ödenen 15 euro karşılığında alacağınız tüm araç gerek ile kendi evinizi kendiniz inşaa edebilirsiniz. Tek şart ev sahibi olacak kişinin evin inşaatında çalışması. Beldedeki birçok ev bu usulle inşâ edilmiş.

Robin Hood başkanın yaptıkları:

2012 yılında Gordillo, Sevilla ve Cadiz’deki süpermarketlerden şeker, makarna ve süt gibi yiyecekleri baskınla alıp gıda bankalarına vererek yerel ve uluslararası medyanın dikkatini çekti. Birliğinin üyeleri marketlere baskın düzenlerken Gordillo otoparkta beklediği için kendisinin bizzat baskınla yiyecek aldığı gözükmedi. O zamanlar Endülüs Parlamentosu’nun bir üyesi olan Gordillo dokunulmazlığa sahipti fakat baskınlara katılanların bazıları hapse atıldı. Gordillo, dokunulmazlığından feragat etmekten ve gerekirse dava için hapse girmekten mutlu olacağını belirtti ve ertesi yıl Sevilla yakınlarındaki askeri bir araziyi işgal etmeye çalıştığı için yedi ay hapis cezası aldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
