OpenAI’den Cinsellik Kararı: Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Erotik İçerikler Sunacak

OpenAI CEO’su Sam Altman X hesabından yaptığı paylaşımında ChatGPT’yi ruh sağlığıyla ilgili konularda dikkatli davranması için kısıtladıklarını, bunun da sohbet robotunu daha az faydalı ve keyifsiz hale getirdiğini yazdı. Ruh sağlığı sorunlarını hafifletmek için yeni araçları olduğunu belirten Altman, bu kısıtlamaları gevşetebileceklerini söyledi.

Altman’ın paylaşımına göre aralıkta yaş doğrulama sistemi tam olarak devreye girdiğinde kullanıcılara ‘yetişkinler için sohbet’ seçeneği sunulacak.

Altman, doğrulama sisteminin amacının kullanıcı özgürlüğü ile güvenlik arasında daha dengeli bir yapı kurmak olduğunu belirtti.