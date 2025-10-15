onedio
article/share
OpenAI’den Cinsellik Kararı: Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Erotik İçerikler Sunacak

OpenAI'den Cinsellik Kararı: Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Erotik İçerikler Sunacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 08:09

OpenAI, aralık ayında ChatGPT kullanıcıları için yeni bir dönem başlatacak. OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapay zeka robotu ChatGPT’de yeni sürümle birlikte yaş doğrulaması yapanlara erotik içerik sunulabileceğini açıkladı. Açıklamaya göre; kullanıcıların erotik içerik oluşturmasına ve bu içeriklerle etkileşime girmesine izin verecek. Bu karar, “yetişkinleri yetişkin olarak ele alma” anlayışı doğrultusunda alınırken, mevcut güvenlik önlemlerinin daha gelişmiş hale getirilmesiyle desteklenecek.

ChatGPT yakında erotik içerikler de hazırlayacak. Ancak tek bir şartı var!

ChatGPT yakında erotik içerikler de hazırlayacak. Ancak tek bir şartı var!

OpenAI CEO’su Sam Altman X hesabından yaptığı paylaşımında ChatGPT’yi ruh sağlığıyla ilgili konularda dikkatli davranması için kısıtladıklarını, bunun da sohbet robotunu daha az faydalı ve keyifsiz hale getirdiğini yazdı. Ruh sağlığı sorunlarını hafifletmek için yeni araçları olduğunu belirten Altman, bu kısıtlamaları gevşetebileceklerini söyledi.

Altman’ın paylaşımına göre aralıkta yaş doğrulama sistemi tam olarak devreye girdiğinde kullanıcılara ‘yetişkinler için sohbet’ seçeneği sunulacak. 

Altman, doğrulama sisteminin amacının kullanıcı özgürlüğü ile güvenlik arasında daha dengeli bir yapı kurmak olduğunu belirtti.

OpenAI CEO’su Sam Altman'ın açıklaması:

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklaması:

'Akıl sağlığı sorunlarına karşı dikkatli olmak için ChatGPT'yi oldukça kısıtlayıcı hale getirdik. Bunun, akıl sağlığı sorunu olmayan birçok kullanıcı için daha az kullanışlı/keyifli hale getirdiğinin farkındayız, ancak sorunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak bunu doğru yapmak istedik.

Artık ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletebildiğimize ve yeni araçlara sahip olduğumuza göre, çoğu durumda kısıtlamaları güvenli bir şekilde gevşetebileceğiz.

Birkaç hafta içinde, insanların 40'ta beğendikleri gibi davranan bir kişiliğe sahip olmalarını sağlayan yeni bir ChatGPT sürümü yayınlamayı planlıyoruz (umarız daha iyi olur!). ChatGPT'nizin çok insansı bir şekilde yanıt vermesini, bir sürü emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını istiyorsanız, ChatGPT bunu yapacaktır (ama yalnızca siz istiyorsanız, kullanım oranını en üst düzeye çıkarmak için değil).

Aralık ayında, yaş sınırlamasını daha kapsamlı bir şekilde uygulamaya koyduğumuzda ve 'yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davran' ilkemizin bir parçası olarak, doğrulanmış yetişkinlere yönelik erotik içerikler gibi daha da fazlasına izin vereceğiz.'

