OpenAI’den Cinsellik Kararı: Yapay Zeka Uygulaması ChatGPT Erotik İçerikler Sunacak
OpenAI, aralık ayında ChatGPT kullanıcıları için yeni bir dönem başlatacak. OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapay zeka robotu ChatGPT’de yeni sürümle birlikte yaş doğrulaması yapanlara erotik içerik sunulabileceğini açıkladı. Açıklamaya göre; kullanıcıların erotik içerik oluşturmasına ve bu içeriklerle etkileşime girmesine izin verecek. Bu karar, “yetişkinleri yetişkin olarak ele alma” anlayışı doğrultusunda alınırken, mevcut güvenlik önlemlerinin daha gelişmiş hale getirilmesiyle desteklenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT yakında erotik içerikler de hazırlayacak. Ancak tek bir şartı var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OpenAI CEO’su Sam Altman'ın açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın