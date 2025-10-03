onedio
Fal Baktıran da Var Ödev Yaptıran da... 2025'te Türkçe ChatGPT'de En Sık Sorulan Sorular

Fal Baktıran da Var Ödev Yaptıran da... 2025'te Türkçe ChatGPT'de En Sık Sorulan Sorular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 12:52

Geldi gelecek dünyayı ele geçirecek derken yapay zeka araçları hayatımıza öyle bir hızla girdi ki anında kanıksadık ve günlük hayatta kullanmaya başladık. İnternete dair kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştiren bu yapay zeka araçlarının başında da OpenAI'ın ürünü olan ChatGPT geliyor. Sadece iş alanlarında değil kişisel kullanım için de sık sık başvurduğumuz ChatGPT'yi bir arkadaş olarak kullanan kullanıcılara bile sık sık denk geliyoruz.

Biz de Türk kullanıcılar arasında 2025 yılında ChatGPT'ye en sık sorulan soruların ne olduğunu merak ettik. Merakımızı gidermek için yine ChatGPT'den yardım aldık. İşte Türkçe ChatGPT kullanıcılarının en çok sorduğu 5 soru!

1. “Çevirir misin?”

Türkçe kullanıcıların en çok yaptığı şeylerden biri.

*İngilizce → Türkçe, Türkçe → İngilizce çeviri

*Resmî mail çevirileri (özellikle konsolosluk, iş, okul)

*Günlük mesajları “daha kibar / daha resmi” hale getirme

 Bu sorular genelde “Bunu İngilizceye çevir”, “Bunu daha resmi yapar mısın?” formatında geliyor.

2. “Bunu özetler misin / analiz eder misin?”

Ödev, rapor ve içerik hazırlığı için çok yaygın.

“Bu makaleyi özetle”

“Bu haberi kısa hale getir”

“Bu Excel’i analiz et”

“Bu içeriğin SEO hatalarını bul”

Eğitim + iş dünyası kesişiminde en sık gelen soru bu.

3. “Metni düzenler misin / içerik üretir misin?”

*Blog yazısı giriş/gelişme/sonuç yazdırma

*Sosyal medya postu / tweet önerisi

*Başlık, spot ve açıklama yazdırma

*Onedio tarzı test ve listeler

*Kitap bölümü yazdırma veya genişletme

Özellikle içerik sektörü çalışanları çok soruyor.

4. “Rüya / burç / fal yorumu yapar mısın?”

Türkiye’de ciddi popüler.

*“Rüyamda X gördüm, ne anlama gelir?”

*“Kahve falına bakar mısın?”

*“Bugün burcumda ne var?”

*“Burcum şu, yükselenim bu; uyumlu muyuz?”

Astroloji ve fal içerikleri, neredeyse “chatbot’un eğlenceli yüzü” gibi işliyor.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
