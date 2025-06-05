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Tarihi Olaylar Vlog Olarak Çekilseydi Nasıl Olurdu Sorusunu Yapay Zeka Yanıtladı

Tarihi Olaylar Vlog Olarak Çekilseydi Nasıl Olurdu Sorusunu Yapay Zeka Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2025 - 15:21

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Google'ın yeni video asistanı VEO3 kabiliyetleriyle şaşırtan bir yapay zeka aracı. Basit komutlarla büyük prodüksiyon gerektiren videolar oluşturabiliyor. Yapay zeka videolarının bu kadar ilgi görmesi yapay zeka içerik üreticilerinin de kendini göstermesine imkan sağlıyor. Daha önce yaptığı benzer videolarda viral olan Ozan Sihay bu kez tarihi olayları videolaştırdı.

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Tekerleğin icadı, Titanik kazası, piramitlerin inşası gibi konuları işleyen video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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