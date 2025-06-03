Gerçek mi Sahte mi Olduğu Anlaşılamayan Son Zamanların En İyi Yapay Zeka Videoları
Yapay zeka teknolojileri o kadar hızlı gelişti ki birkaç ay önce gerçek mi sahte mi şıp diye anlaşılabilen videoların yerini oldukça gerçekçi çalışmalar aldı. Üstelik doğru 'prompt' kullanımıyla eski mekanik hareketler veya konuşmalar da rafa kalktı. Hatta bu videolar o kadar iddialı ki şive, jest gibi tüm kültürel nüansları da içinde barındırıyor. Son zamanlarda insanı hayrete düşüren çalışmalara göz atalım.
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Özellikle fütüristik sokak röportajları oldukça ilgi çekici...
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Gerçekçilikleri ise insanı ürkütecek boyutta iyi.
2100 yılından görünüm böyle;
Bir de tarihi olaylar var...
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Bakalım biz hazır mıyız?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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