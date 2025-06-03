Gerçek mi Sahte mi Olduğu Anlaşılamayan Son Zamanların En İyi Yapay Zeka Videoları

Yapay zeka teknolojileri o kadar hızlı gelişti ki birkaç ay önce gerçek mi sahte mi şıp diye anlaşılabilen videoların yerini oldukça gerçekçi çalışmalar aldı. Üstelik doğru 'prompt' kullanımıyla eski mekanik hareketler veya konuşmalar da rafa kalktı. Hatta bu videolar o kadar iddialı ki şive, jest gibi tüm kültürel nüansları da içinde barındırıyor. Son zamanlarda insanı hayrete düşüren çalışmalara göz atalım.