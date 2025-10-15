Psikologlar Açıkladı: Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 4 Alışkanlık!

Modern dünyanın en bilinen hastalıklarından biri olan ertelemek, uzmanlara göre düşük zeka belirtisidir. Özellikle 'esnek çalışma saatleri' ile yaygın bir hale getirilen ve zaman çizelgesinin tamamen ortadan kaldırıldığı düzende insanların planlama yapması imkansız hale gelirken 'ertelemek' de bir alışkanlık haline geliyor. Erteleme alışkanlığı, zamanı verimsiz yönetme ve rasyonel kullanamama, zekanın bir bileşeni olan yönetici becerilerimizi olumsuz yönde etkiliyor.