onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 4 Alışkanlık!

Psikologlar Açıkladı: Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 4 Alışkanlık!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.10.2025 - 13:19

Zekamızın büyük bir bölümü genetik olarak artırılsa da alışkanlıklarımız ve davranışlarımız da zekamızın şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip. Belirli davranış kalıplarını inceleyen psikologlar, zeki insanlar tarafından yapılmayan ve düşük zeka göstergesi olan 4 davranışı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeka büyük oranda genetik miras yoluyla aktarılsa da günlük davranış ve alışkanlıklarımızın zeka üzerinde etkili olduğu su geçirmez bir gerçek.

Zeka büyük oranda genetik miras yoluyla aktarılsa da günlük davranış ve alışkanlıklarımızın zeka üzerinde etkili olduğu su geçirmez bir gerçek.

Her ne kadar bir insanın zeka seviyesini tam anlamıyla belirlemek mümkün olmasa da özellikle IQ testleri bilim dünyası tarafından kabul edilen bir ölçüm tekniği olarak karşımıza çıkıyor.

Psikologlar, IQ testine gerek kalmadan düşük zeka göstergesi olan 4 davranışı sıraladı.

Psikologlara Göre Düşük Zeka Göstergesi 4 Davranış

Merak Eksikliği, Dünyaya İlgisizlik

Merak Eksikliği, Dünyaya İlgisizlik

Çocuk gelişim uzmanlarına göre merak, çocuğun zeki olduğuna dair ilk belirtidir. Psikologlar tarafından merak eksikliği düşük zeka ile ilişkilendirilir. Unutmayalım, Albert Einstein 'Özel bir yeteneğim yok. Sadece meraklıyım.' demişti.

Ertelemek

Ertelemek

Modern dünyanın en bilinen hastalıklarından biri olan ertelemek, uzmanlara göre düşük zeka belirtisidir. Özellikle 'esnek çalışma saatleri' ile yaygın bir hale getirilen ve zaman çizelgesinin tamamen ortadan kaldırıldığı düzende insanların planlama yapması imkansız hale gelirken 'ertelemek' de bir alışkanlık haline geliyor. Erteleme alışkanlığı, zamanı verimsiz yönetme ve rasyonel kullanamama, zekanın bir bileşeni olan yönetici becerilerimizi olumsuz yönde etkiliyor.

Dinleyememe

Dinleyememe

Bazı insanların konuşma sırasında dinlemediğini, sadece konuşma sırasının kendisine gelmesini beklediğini fark edip içten içe sinirlendiğiniz olmuştur. Yüksek iletişim becerilerine sahip olmayan bir kişinin çoğu zaman yüksek zekaya da sahip olmadığı kabul edilir. Psikologlara göre zayıf dinleme becerisi, insanların kapasitesinin düşük olduğuna yönelik işaretlerden biridir.

Düşük Kişisel Farkındalık

Düşük Kişisel Farkındalık

Başkalarına karşı dürüst davranmak, kendimize dürüst davranmaktan daha kolay olduğundan, çoğu zaman kendimiz hakkında tespitler yapmakta zorlanırız. Uzmanlara göre sadece zeki insanlar kendilerine yönelik doğru tespitlerde bulunabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın