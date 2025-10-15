onedio
Hayatını Kaybeden Jrokez'in Babasından Gelini Hakkında Sitem Dolu Sözler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 13:13

Bu yıl internet camiası şok bir ölümle sarsıldı. Jrokez olarak da bilinen ve FIFA FC gibi oyunlarla ilgili yayınlarıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran Ağustos ayında hayatını kaybetmişti. Ankara'daki evinde yüksekten düşme sonucu hayata gözlerini yuman 26 yaşındaki yayıncının ölüm haberi tüm internet camiasını ve taraftar gruplarını şoke etmişti. Ancak ünlü yayıncının babası Mehmet Dalgakıran oğlunun eşi hakkında sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Eray ve Kendine Müzisyen isimli yayıncıların yayınında bir detay dikkat çekti.

Sipariş verilen içeceğin üzerinde hayatını kaybeden Jrokerez'in ismi olan Oğuzhan ve eşinin ismi Dilara yazıyordu.

Tabii paylaşımın yayılmasıyla bu post Jrokerez'in babasının önüne de düştü ve baba Mehmet Dalgakıran şöyle bir tweet attı.

'Çocuklar hepinizi çok seviyorum ve inanın hakkınızı ödeyemeyiz,fakat sizden bir ricam var,lütfen Aleyna’nın adını oğlum Oğuzhan’ı zerre kadar seviyorsanız bir daha anmayın.Çünkü bize yaptıklarını oğlum duysaydı inanın mezarından geri kalkardı!!!'

Oğlunun eşi Aleyna'nın cenazeden sonra ilgisiz davrandığını iddia etti.

