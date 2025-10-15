Hayatını Kaybeden Jrokez'in Babasından Gelini Hakkında Sitem Dolu Sözler
Bu yıl internet camiası şok bir ölümle sarsıldı. Jrokez olarak da bilinen ve FIFA FC gibi oyunlarla ilgili yayınlarıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran Ağustos ayında hayatını kaybetmişti. Ankara'daki evinde yüksekten düşme sonucu hayata gözlerini yuman 26 yaşındaki yayıncının ölüm haberi tüm internet camiasını ve taraftar gruplarını şoke etmişti. Ancak ünlü yayıncının babası Mehmet Dalgakıran oğlunun eşi hakkında sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
Eray ve Kendine Müzisyen isimli yayıncıların yayınında bir detay dikkat çekti.
Tabii paylaşımın yayılmasıyla bu post Jrokerez'in babasının önüne de düştü ve baba Mehmet Dalgakıran şöyle bir tweet attı.
Oğlunun eşi Aleyna'nın cenazeden sonra ilgisiz davrandığını iddia etti.
