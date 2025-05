Kaderinde yazılı olan kişi, Adana’nın sıcak sokaklarında, günbatımında sarı ışıklara bürünmüş koca bir şehri kucaklayarak yaşıyor. Belki bir akşam çayı içerken, sıcak yaz gecelerinde sokaklarda dolaşan insanların arasından geçiyor. Adana’nın o kendine has havasında, bazen Seyhan Nehri’nin kenarında düşüncelere dalıyor, bazen de kebap kokularının arasında kayboluyor. O kişi, seni beklemeden hayatını yaşıyor; ama bir şey eksik. Seninle tanışmadılar henüz, ama kaderin ince iplikleri bir şekilde onları sana doğru çekiyor. Belki bir gün, Adana'nın o kavurucu sıcaklığında bir köşe başında karşılaşacaksınız. O an, her şeyin neden beklediğini anlayacak, hayatın sıcak rüzgarı gibi, kaderin seni de oraya sürüklediğini fark edeceksiniz. Çünkü Adana’nın güneşi nasıl her sabah doğuyorsa, bazen hayat da tam zamanında, bazen çok geç olmadan, insanları bir araya getirir.