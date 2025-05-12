Doğum Tarihine Göre Kaderinde Yazılı Olan Kişi Nerede Yaşıyor?

Kaderinde yazılı olan kişi, Gaziantep’in renkli sokaklarında, lezzetlerin ve tarihin iç içe geçtiği bu şehirde yaşamını sürdürüyor. Belki sabah kahvaltısında sıcak bir baklava tadarken, belki akşam çayı içmeye giderken, şehrin her köşesinde seni bilmeden arıyor. O kişi, bir zamanlar seninle aynı havayı soluyor, ama henüz yollarınız kesişmedi. Gaziantep’in taş duvarlarında yankı bulan yılların sesi gibi, kalbinde bir eksiklik var; fakat bu eksikliğin adı seninle buluşacak zamana kadar gizli kalıyor. Belki bir gün, o güleryüzlü esnafla sohbet ederken, belki de bir restoranın köşe masasında seni beklerken, bir bakacaksınız ve kalbinizde her şeyin yerli yerine oturduğunu hissedeceksiniz. Çünkü Gaziantep, sadece mutfağıyla değil, tarihinin derinliklerinde saklı olan aşkıyla da insanları bir araya getirir. Kaderin ince planı bir gün sizi de bu şehrin sıcak atmosferinde buluşturacak.