Doğukan Güngör’ün Sildiği Paylaşımdan Sinan Engin’in Uzak Şehir Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yine dur durak bilmeyen bir hareket vardı. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmelerin yanında, kulislerde konuşulan başlıkların da peşine düştük. Gözden kaçıranlar için öne çıkan detayları tek bir derlemede topladık. Dizilerden programlara, set arkası söylentilerden sosyal medyada konuşulan sahnelere kadar günün nabzını tuttuk. İşte 27 Ocak Salı günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir Boran için üzüldüğünü dile getiren Sinan Engin, dizinin senaristlerinin ardından bu kez de Beyaz Futbol ekibine seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski yarışmacı Nefise’nin Survivor 2026’ya katılmasıyla birlikte yarışmacının yaptırdığı estetikler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Salih Bademci Delikanlı dizisinin kadrosuna katıldı.
26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak "Ben yalancı değilim" dediği ortaya çıktı.
Doğukan Güngör’ün özellikle X hesabını aktif bir şekilde kullandığını yakından takip edenler bilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın