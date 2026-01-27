onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğukan Güngör’ün Sildiği Paylaşımdan Sinan Engin’in Uzak Şehir Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Doğukan Güngör’ün Sildiği Paylaşımdan Sinan Engin’in Uzak Şehir Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.01.2026 - 15:43

27 Ocak Salı günü televizyon dünyasında yine dur durak bilmeyen bir hareket vardı. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmelerin yanında, kulislerde konuşulan başlıkların da peşine düştük. Gözden kaçıranlar için öne çıkan detayları tek bir derlemede topladık. Dizilerden programlara, set arkası söylentilerden sosyal medyada konuşulan sahnelere kadar günün nabzını tuttuk. İşte 27 Ocak Salı günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir Boran için üzüldüğünü dile getiren Sinan Engin, dizinin senaristlerinin ardından bu kez de Beyaz Futbol ekibine seslendi.

Uzak Şehir Boran için üzüldüğünü dile getiren Sinan Engin, dizinin senaristlerinin ardından bu kez de Beyaz Futbol ekibine seslendi.

Sinan Engin, Boran'ın son bölümde yaptıklarının ardından bu kez dayanamadı ve Boran'ı Beyaz Futbol'a transfer etmek istediğini söyledi.

Detaylar için 👇

Eski yarışmacı Nefise’nin Survivor 2026’ya katılmasıyla birlikte yarışmacının yaptırdığı estetikler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Eski yarışmacı Nefise’nin Survivor 2026’ya katılmasıyla birlikte yarışmacının yaptırdığı estetikler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Yarışmadan önce Panorama Podcast’e katılan Nefise’nin estetiklerinden bahsettiği ortaya çıktı. Dudak, çene ve diş için işlem yaptırdığı öğrenildi. O zaman için saçlarında kaynak olduğunu da dile getirmişti.

Detaylar için 👇

Salih Bademci Delikanlı dizisinin kadrosuna katıldı.

Salih Bademci Delikanlı dizisinin kadrosuna katıldı.

Salih Bademci, geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Sakıncalı dizisinde başrolde yer almıştı. Ancak yapım, beklenen ilgiyi görememiş ve yayın hayatını erken noktalamıştı. Bu sürecin ardından oyuncunun yeni bir projeyle dönüş yapması dikkat çekti.

Aynı zamanda oyuncu daha önce İstanbullu Gelin döneminde çalıştığı yönetmenle yıllar sonra bu projede yeniden bir araya gelecek.

Detaylar için 👇

26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Boran'a dair bilinmezliğin sürdüğü Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Total'de 15.64 reyting alan diziAB'de 11.34, ABC1'de ise 13.60 reyting alarak zirvedeki yerini korudu. Tüm kategorilerde ikinci sırada ise Uzak Şehir'in özeti yer aldı. Cennetin Çocukları tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Detaylar için 👇

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Show TV'nin kararıyla Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

28 Ocak Çarşamba günü sete çıkacak yeni Fatih, Emre Dinler'in netleşmesinin ardından Doğukan Güngör cephesinde bir gelişme yaşandı. Doğukan Güngör, diziden çıkarılması kararının hemen ardından afişten silindi.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Bu bölümde dizinin kadrosuna Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov konuk oluyor. Zokirov, Osmanlı ilim tarihinin önde gelen isimlerinden Ali Kuşçu karakterine hayat verecek. Ali Kuşçu’nun hikayeye katılmasıyla birlikte dizide ilim ve bilim eksenli yeni bir anlatı başlayacak. Doğu dünyasında önemli çalışmalara imza atan bilginin İstanbul yolculuğu, dizinin atmosferini genişletecek. Serkan Çayoğlu’nun canlandırdığı Fatih Sultan Mehmed ile Ali Kuşçu’nun yolları bu bölümde kesişecek.

Detaylar için 👇

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak "Ben yalancı değilim" dediği ortaya çıktı.

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak "Ben yalancı değilim" dediği ortaya çıktı.

Müge Anlı, konuşması sırasında 'Trump'ın kızıyım diyor birisi yani. Herkes istediğini söylüyor memlekette.' diyen Müge Anlı, bir süre sonra Necla Özmen'in yayını aradığını belirtti. Müge Anlı, 'Bu arada Trump’ın kızıyla ilgili bahsetmiştim ya, yayını aramış. Ben yalancı değilim diye bağırıyormuş. Tamam hanımefendi siz Trump’ın kızı olun. Ben onu hani gündemde diye söyledim. Yaptırırsınız bir DNA testi çıkartırsınız ortaya. Ben onu farzımuhal söylemiştim. Ben o konuyu da bilmiyorum. Nereden bulmuş onun annesi Trump’ı?” diyerek Necla Özmen'in yayını arayarak söylediklerini açıkladı.

Detaylar için 👇

Doğukan Güngör’ün özellikle X hesabını aktif bir şekilde kullandığını yakından takip edenler bilir.

Doğukan Güngör’ün özellikle X hesabını aktif bir şekilde kullandığını yakından takip edenler bilir.

Duygularını ve düşüncelerini saklamayı tercih etmeyen Güngör’ün herhangi bir olay olduğunda hep X’te tweet attığına şahit oluyoruz. Dün gece saatlerinde de yukarıda yer alan fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf Kızılcık Şerbeti setinde çekilmişti. Tam, “Üzülme, yanındayız” gibi destek yorumları artıyordu ki Güngör paylaşımını kaldırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın