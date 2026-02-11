Depremzede Vatandaşlar İçin Yeni Konut Kampanyasının Detayları Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 455 bin afet konutunun ödemeleri için yeni kampanya başlattıklarını açıkladı. Yeni kampanyaya göre, ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşa sunulacak konutlar için aylık 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Ayrıca iki yıl boyunca ödeme yapılmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde yapılan konutlar için yeni kampanya duyurusu yaptı.
