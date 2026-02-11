onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Depremzede Vatandaşlar İçin Yeni Konut Kampanyasının Detayları Belli Oldu

Depremzede Vatandaşlar İçin Yeni Konut Kampanyasının Detayları Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 455 bin afet konutunun ödemeleri için yeni kampanya başlattıklarını açıkladı. Yeni kampanyaya göre, ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşa sunulacak konutlar için aylık 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Ayrıca iki yıl boyunca ödeme yapılmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde yapılan konutlar için yeni kampanya duyurusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde yapılan konutlar için yeni kampanya duyurusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız.

Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak, 18 yıl da aynı fiyatla ödeyecek.

Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşa sunacağız. 3+1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl sabit, yani faizsiz olacak.

Peşin ödemek isteyen olursa Meclis’te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse 4’te biri fiyatına, vatandaş bu evleri alabilecek. Kredi kullanmak isteyene de kamu bankaları gerekli desteği sunacak.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın paylaşımı 👇

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın