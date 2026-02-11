Depremzede Vatandaşlar İçin Yeni Konut Kampanyasının Detayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız.

Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak, 18 yıl da aynı fiyatla ödeyecek.

Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşa sunacağız. 3+1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl sabit, yani faizsiz olacak.

Peşin ödemek isteyen olursa Meclis’te düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse 4’te biri fiyatına, vatandaş bu evleri alabilecek. Kredi kullanmak isteyene de kamu bankaları gerekli desteği sunacak.”