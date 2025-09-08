CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’a Geliyor: Gürsel Tekin’den Kapanan İl Başkanlığı İçin İlk Açıklama
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında binaya giriş yapmış ancak başkanlık katına çıkmamıştı.
CHP’den yapılan son açıklamada ise Sarıyer’deki binanın artık il başkanlığı olmadığı, genel başkanın özel çalışma ofisi olduğu duyurulmuştu. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde bulunacak. Tele 1’den Ersin Eroğlu’na konuşan Gürsel Tekin de yarın Sarıyer’de bulunan binaya geleceğini açıkladı.
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum atanması siyasetin ateşini yeniden harladı.
Özgür Özel İstanbul’a gelerek yeni çalışma ofisine gidecek iddiası
Gürsel Tekin: Ben de burada olacağım!
