CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a Geliyor: Gürsel Tekin'den Kapanan İl Başkanlığı İçin İlk Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’a Geliyor: Gürsel Tekin’den Kapanan İl Başkanlığı İçin İlk Açıklama

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 20:03

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında binaya giriş yapmış ancak başkanlık katına çıkmamıştı. 

CHP’den yapılan son açıklamada ise Sarıyer’deki binanın artık il başkanlığı olmadığı, genel başkanın özel çalışma ofisi olduğu duyurulmuştu. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın İstanbul’daki yeni çalışma ofisinde bulunacak. Tele 1’den Ersin Eroğlu’na konuşan Gürsel Tekin de yarın Sarıyer’de bulunan binaya geleceğini açıkladı.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum atanması siyasetin ateşini yeniden harladı.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum atanması siyasetin ateşini yeniden harladı.

Polis ekipleri dün akşamdan itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çevresine konuşlanmış ve binayı adeta ablukaya almıştı. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin öğle saatlerinde binaya gelmiş ve polis ekiplerinin bina önünde bekleyen CHP’lileri biber gazı ile dağıtması sonrasında binaya giriş yapmıştı.

Gürsel Tekin giriş katta bulunan basın odasında bulunmuş ancak 4’üncü katta bulunan başkanlık makamına çıkamamıştı.

Özgür Özel İstanbul’a gelerek yeni çalışma ofisine gidecek iddiası

Özgür Özel İstanbul’a gelerek yeni çalışma ofisine gidecek iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamada, Sarıyer’de bulunan İstanbul İl Başkanlığı’nın taşındığı bilgisi paylaşıldı. CHP, yeni il başkanlığının Bahçelievler’deki CHP binası olduğunu açıkladı ve Gürsel Tekin’e oraya gitmesini tavsiye etti. Ayrıca Sarıyer’deki binanın genel başkan için çalışma ofisi olacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Bugün Ankara’da olan ve il başkanları ile toplantı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İstanbul’a gelerek yeni çalışma ofisine gideceği iddia edildi.

Gürsel Tekin: Ben de burada olacağım!

Gürsel Tekin: Ben de burada olacağım!

Kayyum Gürsel Tekin ise Tele 1’den Ersin Eroğlu’na CHP’nin il başkanlığını değiştirmesini yorumladı.

Gürsel Tekin, “Yarın hangi binaya gideceksiniz?” sorusuna “Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” yanıtını verdi.

Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık.

