CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’a Geliyor: Gürsel Tekin’den Kapanan İl Başkanlığı İçin İlk Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamada, Sarıyer’de bulunan İstanbul İl Başkanlığı’nın taşındığı bilgisi paylaşıldı. CHP, yeni il başkanlığının Bahçelievler’deki CHP binası olduğunu açıkladı ve Gürsel Tekin’e oraya gitmesini tavsiye etti. Ayrıca Sarıyer’deki binanın genel başkan için çalışma ofisi olacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Bugün Ankara’da olan ve il başkanları ile toplantı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İstanbul’a gelerek yeni çalışma ofisine gideceği iddia edildi.