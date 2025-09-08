Emniyet Genel Müdürlüğü Açıkladı: 39 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Gözaltı Kararı!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan kayyum gerilimi sonrasında sosyal medyada da bant daraltılması uygulanmıştı. Bazı ünlü Twitter (X) kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarla gözaltına alındıklarını duyurmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, toplam 39 kişi hakkında paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Türkiye’de siyasetin gündemi yeniden hareketlenirken, sosyal medya uygulamalarına giriş yapmak da zorlaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması 👇
