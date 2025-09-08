Emniyet Genel Müdürlüğü Açıkladı: 39 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Gözaltı Kararı!

Bazı Twitter kullancıları da CHP’de yaşanan kayyum gerilimi ile ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 16’sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 103 sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı.

39 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı, diğer kişiler için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.