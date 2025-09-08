onedio
Emniyet Genel Müdürlüğü Açıkladı: 39 Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Gözaltı Kararı!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 17:35

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan kayyum gerilimi sonrasında sosyal medyada da bant daraltılması uygulanmıştı. Bazı ünlü Twitter (X) kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarla gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, toplam 39 kişi hakkında paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye’de siyasetin gündemi yeniden hareketlenirken, sosyal medya uygulamalarına giriş yapmak da zorlaştırıldı.

Bazı Twitter kullancıları da CHP’de yaşanan kayyum gerilimi ile ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 16’sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 103 sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı.

39 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı, diğer kişiler için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması 👇

