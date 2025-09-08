Kemal Kılıçdaroğlu Karşıtı Paylaşımlarıyla Bilinen Akademisyen Emrah Gülsunar Gözaltına Alındı
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirileceği haberlerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Gece saatlerinde sosyal medyaya gelen kısıtlamaların ardından X'teki popüler muhalif hesaplar tek tek gözaltı haberlerini duyurmaya başladı. Siyaset bilimci akademisyen Emrah Gülsunar da gözaltına alındığını duyurdu.
Gülsunar gözaltı kararını X hesabından duyurdu.
Birkaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu Gülsunar hakkında şikayette bulunmuştu.
kılıçtaroğlu da gizli kayyumdu belki
Yooo,gayet açık bir kayyumdu ama Chpliler göremedi,dedem dedem diye peşinden gittiler
NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : AKP SESLİ DARBE YAPIYOR 400 vekil hesabı yapıyor,... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/06/akp-sesli-darbe-yapiyor-400-vekil-he... Devamını Gör