onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Karşıtı Paylaşımlarıyla Bilinen Akademisyen Emrah Gülsunar Gözaltına Alındı

Kemal Kılıçdaroğlu Karşıtı Paylaşımlarıyla Bilinen Akademisyen Emrah Gülsunar Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2025 - 15:31

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirileceği haberlerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Gece saatlerinde sosyal medyaya gelen kısıtlamaların ardından X'teki popüler muhalif hesaplar tek tek gözaltı haberlerini duyurmaya başladı. Siyaset bilimci akademisyen Emrah Gülsunar da gözaltına alındığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülsunar gözaltı kararını X hesabından duyurdu.

Gülsunar gözaltı kararını X hesabından duyurdu.
twitter.com

Birkaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu Gülsunar hakkında şikayette bulunmuştu.

Birkaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu Gülsunar hakkında şikayette bulunmuştu.

Gülsunar Kurultay Davası ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirmişti; 

'Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

kılıçtaroğlu da gizli kayyumdu belki

İronik Hoca

Yooo,gayet açık bir kayyumdu ama Chpliler göremedi,dedem dedem diye peşinden gittiler

türkiye39 osmanlı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : AKP SESLİ DARBE YAPIYOR 400 vekil hesabı yapıyor,... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/06/akp-sesli-darbe-yapiyor-400-vekil-he... Devamını Gör