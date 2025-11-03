Cezaevinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Fatih Özer Tüm Parasını “Seni Çıkaracağız” Diyenlere Kaptırdı İddiası

Türkiye’de Thodex isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandıran ve MASAK raporuna göre 94 milyon lira parayı zimmetine geçiren Fatih Özer, tek başına kaldığı cezaevi koğuşunda cansız olarak bulunmuştu. Canına kıydığı açıklanan Fatih Özer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” diyen Fatih Özer tüm parasını “Senin işini adliyede çözeceğiz” diyen kişilere kaptırdı. Özer, kripto paralarının bulunduğu soğuk cüzdanının şifresini verdiği kişilerden bir daha haber alamayınca bunalıma girdi ve cezaevinde yaşamına son verdi.