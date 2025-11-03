onedio
Cezaevinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Fatih Özer Tüm Parasını “Seni Çıkaracağız” Diyenlere Kaptırdı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 19:57

Türkiye’de Thodex isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandıran ve MASAK raporuna göre 94 milyon lira parayı zimmetine geçiren Fatih Özer, tek başına kaldığı cezaevi koğuşunda cansız olarak bulunmuştu. Canına kıydığı açıklanan Fatih Özer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” diyen Fatih Özer tüm parasını “Senin işini adliyede çözeceğiz” diyen kişilere kaptırdı. Özer, kripto paralarının bulunduğu soğuk cüzdanının şifresini verdiği kişilerden bir daha haber alamayınca bunalıma girdi ve cezaevinde yaşamına son verdi.

Kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 11 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Fatih Özer’in ölüm haberi gündemi sarsmıştı.

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında görevliler tarafından cansız olarak bulunan Fatih Özer’in intihar ettiği belirtilmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç, cezaevindeki Fatih Özer’in tüm parasını “Senin işini adliyede çözeceğiz” diyenlere kaptırması sebebiyle bunalıma girdiği iddiasının olduğunu söyledi. 

11 bin yıldan fazla hapis cezasına rağmen infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” dediği ortaya çıkan Fatih Özer’in, milyonlarca lira tutan kripto paralarının bulunduğu soğuk cüzdanının şifresini “Senin işini yargıda çözeceğiz” diyenlere kaptırmış ancak sonrasında haber alamayınca bunalıma girmiş.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇

Ne olmuştu?

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

Fatih Özer'e 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçları yöneltilmiş ve kardeşleri Güven ve Serap Özer ile birlikte 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er hapis cezası ve 26 milyar 615 milyon 25 bin TL para cezası verilmişti.

