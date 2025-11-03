Cezaevinde Ölü Olarak Bulunmuştu: Fatih Özer Tüm Parasını “Seni Çıkaracağız” Diyenlere Kaptırdı İddiası
Türkiye’de Thodex isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandıran ve MASAK raporuna göre 94 milyon lira parayı zimmetine geçiren Fatih Özer, tek başına kaldığı cezaevi koğuşunda cansız olarak bulunmuştu. Canına kıydığı açıklanan Fatih Özer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” diyen Fatih Özer tüm parasını “Senin işini adliyede çözeceğiz” diyen kişilere kaptırdı. Özer, kripto paralarının bulunduğu soğuk cüzdanının şifresini verdiği kişilerden bir daha haber alamayınca bunalıma girdi ve cezaevinde yaşamına son verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 11 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Fatih Özer’in ölüm haberi gündemi sarsmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın