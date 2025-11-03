Cezaevinde İntihar Eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Koğuşunda Not Bulundu

Kripto para dolandırıcılığıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz günlerde Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı halde ölü bulundu.

Özer'in ölümünün ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koğuşunda tek kalan Faruk Fatih Özer'in ölmeden önceki akşam, sayım esnasında infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından gece yarısı kontrolünde televizyon izleyip yatacağını söylediği iddia edilem Özer, sabah yapılan kontrolde havlu ve çarşafla banyoda asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Özer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; intihar eden Fatih Özer’in hücresinde bir not bulundu. Bulunan kağıtta da ölüm şekliyle ilgili olarak “Altlığı ve tabureyi koy ve oturup ipi sıkıca boynuna geçir…” ifadeleri yer alıyordu.