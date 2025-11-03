onedio
Cezaevinde İntihar Eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Koğuşunda Not Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 07:20

Kripto para borsası dolandırıcılığı soruşturması kapsamında cezaevine giren ve kaldığı hücrede geçen gün asılı halde bulunan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in eşyaları arasında kendi ölüm şeklini anlatan not bulunduğu iddia edildi. Konuyu köşe yazısına taşıyan İsmail Saymaz’ın haberine göre; notta “Altlığı ve tabureyi koy ve oturup ipi sıkıca boynuna geçir…” yazıyordu.

Cezaevinde intihar eden Fatih Özer’in tek kaldığı hücresinde intihar şeklini özetleyen bir not bulundu!

Kripto para dolandırıcılığıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz günlerde Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı halde ölü bulundu.

Özer'in ölümünün ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koğuşunda tek kalan Faruk Fatih Özer'in ölmeden önceki akşam, sayım esnasında infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından gece yarısı kontrolünde televizyon izleyip yatacağını söylediği iddia edilem Özer, sabah yapılan kontrolde havlu ve çarşafla banyoda asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Özer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; intihar eden Fatih Özer’in hücresinde bir not bulundu. Bulunan kağıtta da ölüm şekliyle ilgili olarak “Altlığı ve tabureyi koy ve oturup ipi sıkıca boynuna geçir…”  ifadeleri yer alıyordu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
