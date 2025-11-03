Cezaevinde İntihar Eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Koğuşunda Not Bulundu
Kripto para borsası dolandırıcılığı soruşturması kapsamında cezaevine giren ve kaldığı hücrede geçen gün asılı halde bulunan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in eşyaları arasında kendi ölüm şeklini anlatan not bulunduğu iddia edildi. Konuyu köşe yazısına taşıyan İsmail Saymaz’ın haberine göre; notta “Altlığı ve tabureyi koy ve oturup ipi sıkıca boynuna geçir…” yazıyordu.
Cezaevinde intihar eden Fatih Özer’in tek kaldığı hücresinde intihar şeklini özetleyen bir not bulundu!
