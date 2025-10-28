Çernobil'de Yıllar Sonra Mavi Renkli Köpekler Görüldü

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde yaşayan bazı köpeklerin tamamen mavi tüylere sahip olduğu gözlendi. Dogs of Chernobyl adlı grup, Instagram’dan paylaştığı videoda birkaç köpek sürüsünde en az birinin mavi olduğunu gösterdi. Ekip, “Geçen hafta mavi değillerdi. Sebebini bilmiyoruz, ne olduğunu öğrenmek için onları yakalamaya çalışıyoruz. Muhtemelen bir tür kimyasala maruz kalıyorlar” açıklamasında bulundu.