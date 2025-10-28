onedio
Çernobil'de Yıllar Sonra Mavi Renkli Köpekler Görüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 19:41

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde yaşayan bazı köpeklerin tamamen mavi tüylere sahip olduğu gözlendi. Dogs of Chernobyl adlı grup, Instagram’dan paylaştığı videoda birkaç köpek sürüsünde en az birinin mavi olduğunu gösterdi. Ekip, “Geçen hafta mavi değillerdi. Sebebini bilmiyoruz, ne olduğunu öğrenmek için onları yakalamaya çalışıyoruz. Muhtemelen bir tür kimyasala maruz kalıyorlar” açıklamasında bulundu.

Çernobil Faciası'nı yaşayan köpeklerin torunları...

DailyMail’in haberine göre, 2017’den bu yana Dogs of Chernobyl grubu, yasaklı bölgede yaklaşık 25 kilometrekarelik alanda yaşayan yaklaşık 700 köpeğe bakım sağlıyor. Organizasyon, köpeklere her yıl yiyecek ve sağlık hizmeti sunuyor.

Bölgede yaşayan köpekler, 1986 Çernobil nükleer felaketi sırasında tahliye edilen insanların geride bıraktığı evcil hayvanların torunları olarak kabul ediliyor.

Köpekler radyasyona direnç göstererek yaşıyor.

1986’da reaktörlerden birinin patlamasıyla başlayan felaket, insanlık tarihinin en büyük radyoaktif madde sızıntılarından birine yol açtı. Bölge boşaltılırken Çernobil, Çernobil Yasaklı Bölgesi (CEZ) olarak ilan edildi. İnsanların yokluğu, bölgedeki vahşi yaşamın gelişmesine imkân tanıdı; bölge hâlâ insanlara güvenli seviyenin altı katı radyasyon barındırıyor.

2024’te yapılan bir araştırma, bölgedeki köpeklerin radyasyona, ağır metallere ve çevresel kirliliğe karşı direnç geliştirdiğini ortaya koydu.

