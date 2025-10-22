Burcuna Göre Yorumluyoruz! Senin Bağımlılığın Ne?
Hepimizin kaçamakları, tutkuları ve bazen de sınırları zorlayan alışkanlıkları vardır. Astroloji, kişilik eğilimlerimizi ve dürtülerimizi aydınlatırken hangi bağımlılıklara daha yatkın olduğumuzu göstermede de eğlenceli ipuçları verebilir. Bu tek soruluk testiyle burcunu seç sana en çok uyan “bağımlılık eğilimini” detaylı şekilde açıklayayım.
Hazırsan burcunu seç ve sonucu öğren!
Daha sonra yükselen burcunu da seçmeyi unutma!
Adrenalin, Kafein ve Sonsuz Enerji Arayışı
Tatlı Düşkünü, Keyif Bağımlısı ve Lezzet Aşığı
Sonsuz Merak, Bitmeyen Sohbet ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Sevgi, Bağlılık ve Bazen Fazla Derin Bağımlılıklar
Gösteriş, Parlaklık ve Alışveriş Tutkusu
Düzen, Kontrol ve Temizlik Tutkusu
Aşkın Tutkusu ve Kalbin Sınırları
Tutku, Gizem ve Çekici Bağımlılıklar
Macera Tutkusu ve Kumar Bağımlılığı
Kontrol Tutkusu ve Planlı Disiplin
Alternatif Dünyalar ve Oyun Bağımlılığı
Duygusal Derinlik ve Alkol Bağımlılığı
