Burcuna Göre Yorumluyoruz! Senin Bağımlılığın Ne?

Balık burcuysanız, duygularınızın derinliği sizin en güçlü ve bazen de en kırılgan yanınızdır. Bu yoğun hisler, zaman zaman alkol gibi kısa vadeli rahatlama yöntemlerine yönelmenize neden olabilir. “İçiyorsam sebebi var” lafı, Balık burçlarının ruh halini en iyi özetleyen sözlerden biri olabilir. Su grubunun etkisiyle, Balıklar diğer burçlara göre duygusal iniş çıkışları daha yoğun yaşar ve bu inişleri yönetmek için dış kaynaklara başvurabilirler. İstatistikler de gösteriyor ki, Balık burçları en çok alkol tüketen burçlardan biri. Duygularını içine atmak, zor anlarda rahatlama aramak veya sosyal durumlarda kaynaşmak için alkol çekici bir seçenek gibi görünebilir. Ancak Balıklar için alkol, gerçek bir çözüm değil, geçici bir maskedir; uzun vadede hem ruhsal hem de fiziksel dengeyi bozabilir. En sağlıklı yaklaşım, duygusal desteği güvenilir ilişkilerde ve sağlıklı aktivitelerde bulmaktır. Örneğin bir Yengeç gibi empatik bir dost, Balık’ın duygusal yükünü paylaşabilir ve birbirlerine güvenli bir bağ sunabilir. Balık burcu için gerçek denge, içsel huzuru ve yakın ilişkileri alkol gibi geçici çözümlere tercih etmekten geçer.