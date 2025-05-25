Burcuna Göre Bu Yaz Tatilini Nerede Yapmalısın?
Yaz geldi! Deniz, kum, güneş, bolca kahkaha, biraz kaçamak, biraz huzur... Ama tatil planı yaparken hep aynı sorular: “Nereye gitsek?”, “Deniz mi yayla mı?”, “Kalabalık mı sakinlik mi?” Burcun bize bunun cevabını verecek!
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