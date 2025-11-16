onedio
Bugün Keyif Günü! Pazar Günü Evde Ailece İzlemelik 15 Film Önerisi

Bugün Keyif Günü! Pazar Günü Evde Ailece İzlemelik 15 Film Önerisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.11.2025 - 08:01

Evde sakin bir pazar geçirirken tüm aileyi toparlayıp izleyebileceğiniz filmleri sizler için derledik. Her biri sohbeti açan, dikkat dağıtmayan ve ailece izlenince daha da güzel olan türden 15 filmi aşağıya bırakıyoruz!

1. The Call of the Wild (2020)

1. The Call of the Wild (2020)

John Thornton, hayatın ağırlığından uzaklaşmak için kuzeyin sessizliğine sığınmış bir adamdır. Yoluna çıkan güçlü karakterli köpek Buck, onun yalnızlığını bozan ilk varlık olur. Buck’ın doğaya uyum çabası ile John’un geçmişten kaçışı arasında görünmez bir bağ kurulmaya başlar. Hikâye, iki yaralı ruhun birbirine nasıl yoldaş olduğunu anlatır.

2. The Secret Garden (2020)

2. The Secret Garden (2020)

Mary adındaki içine kapanık kız, ailesinin kaybından sonra uzak bir malikaneye gönderilir. Evdeki soğuk atmosfer, amcası Archibald ve tekerlekli sandalyedeki kuzeni Colin’le kurduğu kırılgan ilişkiyle yavaş yavaş çözülür. Mary’nin gizli bir bahçe bulması, üçüne de nefes aldıran yeni bir alan yaratır. Bahçeyi paylaşmak, aralarındaki bağı fark etmelerini sağlar.

3. Safety (2020)

3. Safety (2020)

Ray McElrathbey üniversiteye yeni başlamış bir spor burslusu iken, evdeki sorunlar yüzünden küçük kardeşi Fahmarr’ı gizlice yurda almak zorunda kalır. Takım arkadaşları ve birkaç öğretmen, Ray’in bu zorlu kararının arkasındaki sorumluluğu anlayınca ona destek olur. Ray bir yandan okulda kalmaya, bir yandan kardeşini korumaya çalışırken gerçek aile kavramını yeniden tanımlar. Film, Ray’in çevresindeki dayanışmayı fark etmesiyle şekillenir.

4. CODA (2021)

4. CODA (2021)

Ruby, duyma engelli bir anne-baba ve ağabeyle yaşayan tek “duyan” çocuktur. Ailesi balıkçılıkla uğraşırken Ruby’nin hayali müzik okumaktır ve bu hayal, aile içinde görünmez bir gerilim yaratır. Müzik öğretmeni Bernardo’nun teşviki Ruby’e kendi yoluna adım atacak cesareti verir. Ruby’nin ailesiyle hayalleri arasında kurmaya çalıştığı köprü filmin merkezinde yer alır.

5. Finding You (2021)

5. Finding You (2021)

Finley adındaki genç kadın, hayatındaki tıkanıklığı aşmak için İrlanda’ya gider ve orada oyuncu Beckett Rush ile tanışır. Beckett’in ün baskısıyla, Finley’nin ise geçmişindeki kırılganlıkla baş etmeye çalıştığı bir dönemde yolları kesişir. Beckett’in ailesi ve menajeri bu ilişkiyi zora soksa da, Finley yeni ortama alışırken kendi gücünü fark eder. Film, iki gencin birbirini değiştirip büyüttüğü yumuşak bir hikâye sunar.

6. Yes Day (2021)

6. Yes Day (2021)

Allison ve Carlos, üç çocuklarının “hiçbir şeye izin vermeyen ebeveynler” olarak görülmesinden rahatsız olur. Aile terapistinin önerisiyle bir gün boyunca çocukların söylediği her şeye “evet” demeyi kabul ederler. Çocuklar Emma, Ellie ve Nando sırayla çılgın planlar üretirken aile içindeki gizli kırgınlıklar da kendiliğinden açığa çıkar. Gün bitene kadar herkes birbirinin aslında neye ihtiyaç duyduğunu anlar.

7. The Adam Project (2022)

7. The Adam Project (2022)

Genç Adam, bir gün evinin garajında kendi yetişkin hâliyle karşılaşır; büyük Adam gelecekteki bir krizi çözmek için geçmişe dönmüştür. İki Adam, babalarıyla ilgili çözülememiş duygularla yüzleşirken beklenmedik bir ortaklık kurar. Geçmişe yapılan bu yolculuk, aile içinde konuşulamayan şeylerin etkisini ortaya çıkarır. Film, iki farklı yaşın aynı kişide nasıl birleşip iyileşebileceğini işler.

8. A Man Called Otto (2022)

8. A Man Called Otto (2022)

Otto, eşini kaybettikten sonra hayata küsmüş, düzen takıntılı ve içe kapanık bir adamdır. Yeni komşuları Marisol ve ailesi, Otto’nun yalnızlığını fark edip istemeden de olsa hayatına sızar. Marisol’un açık sözlülüğü ve iki çocuğun sıcaklığı Otto’nun sert kabuğunu çatlatır. Mahalledeki insanlarla kurduğu küçük bağlar, ona unuttuğu insanlığını hatırlatır.

9. Mrs. Harris Goes to Paris (2022)

9. Mrs. Harris Goes to Paris (2022)

Temizlikçi olarak çalışan Ada Harris, yıllarca başkalarının hayatlarını düzenlerken kendi hayallerini hep ertelemiştir. Bir gün Paris’te bir couture elbise gördüğünde hayatında ilk kez kendine bir hedef koyar. Paris yolculuğu boyunca modacılar, butik çalışanları ve yeni dostlarla tanışarak dünyayı bambaşka bir gözle görür.

10. Slumberland (2022)

10. Slumberland (2022)

Nemo adındaki küçük kız, babasını kaybettikten sonra teyzesinin evine taşınır ve geceleri rüya âleminde Flip isimli tuhaf bir adamla karşılaşır. Flip, Nemo’yu bu dünyada yönlendirirken ikisi arasında alışılmadık bir arkadaşlık kurulur. Rüyalar, Nemo’nun gerçek hayattaki kırılganlıklarını anlaması için bir yol hâline gelir. Film, hayal ve gerçek arasında aile temasını yumuşakça işler.

11. The Family Plan (2023)

11. The Family Plan (2023)

Dan adında sıradan bir aile babası, yıllardır kimseye söylemediği geçmişi bir anda peşine düşünce ailesini korumak için beklenmedik bir yolculuğa çıkar. Eşi Jessica, kocasındaki değişiklikleri anlamaya çalışırken çocuklar bu macerayı hayatlarının en garip aile tatili sanır. Dan hem sırlarını saklamaya hem de ailesinin güvenini kaybetmemeye çalışır. Film, aile olmanın bazen kaotik ama bir o kadar da birleştirici yanını sıcak bir dille işler.

12. Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023)

12. Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023)

Margaret, şehir değiştirip yeni bir okula başlayan bir genç kızdır. Annesi ve anneannesi farklı inançlara sahip olduğundan aile içi beklentiler Margaret’in üzerinde baskı oluşturur. Yeni arkadaşlıklar kurarken hem bedenindeki hem hayatındaki değişimlere alışmaya çalışır. Film, Margaret’in hem ailesiyle hem kendisiyle kurmaya çalıştığı dengeyi anlatır.

13. A Beautiful Life (2023)

13. A Beautiful Life (2023)

Elliot, yetenekli ama içine kapanık bir balıkçı olarak hayatını sürdürürken bir müzik yapımcısı olan Suzanne tarafından keşfedilir. Suzanne’in kızı Lilly, Elliot’ın geçmişindeki yaraları fark eder ve ona destek olmaya çalışır. Elliot müzik dünyasına adım attıkça ailesiyle ve geçmişiyle yüzleşme zorunluluğu doğar.

14. Nyad (2023)

14. Nyad (2023)

Diana Nyad, ileri yaşına rağmen gençliğinde yarım bıraktığı yüzme hedefine geri döner. En yakın arkadaşı Bonnie, onun hem koçu hem duygusal desteği olur. İkili, yıllardır süren dostluklarını yeni bir sınavdan geçirir. Film, Diana’nın azmi kadar iki kadının kurduğu sağlam bağı anlatır.

15. IF (2024)

15. IF (2024)

Bea adlı genç kız, yaşadığı zorlukların ardından eski hayal arkadaşlarını görebildiğini fark eder. Cal adındaki genç adam, bu hayal arkadaşlarını “gerçek sahipleriyle” yeniden buluşturmaya çalışan bir rehberdir. Bea bu yolculukta hem kendi geçmişiyle hem de ailesiyle ilgili sakladığı duygularla yüzleşir.

