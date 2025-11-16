Bugün Keyif Günü! Pazar Günü Evde Ailece İzlemelik 15 Film Önerisi

Dan adında sıradan bir aile babası, yıllardır kimseye söylemediği geçmişi bir anda peşine düşünce ailesini korumak için beklenmedik bir yolculuğa çıkar. Eşi Jessica, kocasındaki değişiklikleri anlamaya çalışırken çocuklar bu macerayı hayatlarının en garip aile tatili sanır. Dan hem sırlarını saklamaya hem de ailesinin güvenini kaybetmemeye çalışır. Film, aile olmanın bazen kaotik ama bir o kadar da birleştirici yanını sıcak bir dille işler.