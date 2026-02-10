Bu Nasıl Yetenek? 1 Dakika İçinde Bütün Ülkelerin İsimlerini Sayan Çocuk Sosyal Medyayı Şoke Etti

Dünyada birbirinden ilginç yeteneklere sahip insanlar var. Hatta pek çok kişi yeteneğinin farkında fakat 'Bu nerede işime yarayabilir ki' dediğinden her zaman gizli kalıyor. Sosyal medya sayesinde gün yüzüne çıkan sayısız yetenek gördük. Birçoğu da ekrana uzun uzun baktırdı.
1 dakika içerisinde 196 ülkeyi hiç duraklamadan sayan bir çocuk sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu garip yeteneği izleyenleri 1 dakikalığına hipnotize etti.
Peki dünyada kaç ülke var?
