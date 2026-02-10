onedio
Bu Nasıl Yetenek? 1 Dakika İçinde Bütün Ülkelerin İsimlerini Sayan Çocuk Sosyal Medyayı Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
10.02.2026 - 19:33 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 19:49

Dünyada birbirinden ilginç yeteneklere sahip insanlar var.  Hatta pek çok kişi yeteneğinin farkında fakat 'Bu nerede işime yarayabilir ki' dediğinden her zaman gizli kalıyor. Sosyal medya sayesinde gün yüzüne çıkan sayısız yetenek gördük. Birçoğu da ekrana uzun uzun baktırdı.

1 dakika içerisinde 196 ülkeyi hiç duraklamadan sayan bir çocuk sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu garip yeteneği izleyenleri 1 dakikalığına hipnotize etti.

Peki dünyada kaç ülke var?

Dünyada kaç ülke olduğu, hangi kriteri (siyasi tanınma, spor organizasyonları vb.) esas aldığınıza göre değişiyor. En yaygın kabul Birleşmiş Milletler Standartları. Uluslararası hukuk ve diplomasi açısından genellikle bu sayı referans alınır. Buna göre BM'ye tam üye olan bağımsız ülkeler ve 2 gözlemci devletle birlikte 195 ülke bulunuyor.

Eğer tanınma durumunu veya farklı organizasyonları esas alırsanız sayı artar:

  • Kısmen Tanınan Devletler: Tayvan, Kosova veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi ülkeler de eklendiğinde sayı 200'ün üzerine çıkar.

  • Olimpiyatlar (IOC): 2026 itibarıyla Olimpiyat Oyunları'na katılan 206 ülke/heyet bulunmaktadır. (Porto Riko gibi bazı özerk bölgeleri de dahil ederler.)

  • FIFA: Futbol dünyasında 211 üye federasyon bulunur. (İngiltere, İskoçya, Galler gibi Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkeler burada ayrı ayrı sayılır.)

  • ISO Standartları: Adres ve posta sistemlerinde kullanılan ISO listesinde, bağımsız olmayan bölgeler ve adalarla birlikte 249 kod bulunur.

Videodaki genç, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 195 ülkeye ek olarak Kosova'yı da sayarak sayıyı 196'ya tamamlıyor.

