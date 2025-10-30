Brezilya’da Polis ile Uyuşturucu Çetesi Arasında Kanlı Çatışma: "Favela" Baskınında 132 Kişi Hayatını Kaybetti
Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti dün tarihin en kanlı polis baskınlarından birine sahne oldu. “Favela” denilen Brezilya'ya özgü gecekonduların bulunduğu Alemao mahallesindeki Kızıl Komando (Comando Vermelho) suç örgütü ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 132 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya’da uyuşturucu karteline yönelik düzenlenen polis operasyonunda çatışma çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İnfaz edilmiş çete üyeleri vardı”
Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda polis ekipleri 81 kişiyi de gözaltına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın