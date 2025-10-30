Brezilya’da Polis ile Uyuşturucu Çetesi Arasında Kanlı Çatışma: "Favela" Baskınında 132 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilyalı yetkililer, operasyonda 81 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda ayrıca 90'dan fazla otomatik silah ve 200 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olan Kızıl Komando, esas gelirini uyuşturucu kaçakçılığından sağlıyor.

İki helikopter ve düzinelerce zırhlı aracın kullanıldığı operasyona en az 2 bin 500 polis memuru katıldı. Zanlılar da barikatları ve araçları ateşe verdi, insansız hava araçlarından patlayıcılar fırlattı. Bazı mahalle sakinleri de çapraz ateş arasında kaldı.

İç savaşa benzer koşullar şehir hayatını da etkiledi. Çatışmalar nedeniyle 100'den fazla otobüs hattı güzergâhını değiştirmek zorunda kaldı. Birçok üniversite ve okul dersleri iptal etti. Etkilenen mahallelerde yaklaşık 280 binden fazla kişi yaşıyor.