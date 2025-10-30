onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Brezilya’da Polis ile Uyuşturucu Çetesi Arasında Kanlı Çatışma: "Favela" Baskınında 132 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya’da Polis ile Uyuşturucu Çetesi Arasında Kanlı Çatışma: "Favela" Baskınında 132 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 10:20

Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti dün tarihin en kanlı polis baskınlarından birine sahne oldu. “Favela” denilen Brezilya'ya özgü gecekonduların bulunduğu Alemao mahallesindeki Kızıl Komando (Comando Vermelho) suç örgütü ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 132 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya’da uyuşturucu karteline yönelik düzenlenen polis operasyonunda çatışma çıktı.

Brezilya’da uyuşturucu karteline yönelik düzenlenen polis operasyonunda çatışma çıktı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Rio de Janeiro’da bulunan Alemao mahallesine giren polis ekipileri çeye üyeleri insansız hava araçları (İHA) ve patlayıcılarla karşılık verdi. Saatler süren çatışmada 132 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların sona ermesi sonrasında mahallede yaşayanlar mahallenin çeşitli yerlerine dağılmış cansız bedenleri toplayarak caddeye getirdi.

Daha önce Brezilyalı uyuşturucu kartelleri ile polis arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti ancak bu kadar yüksek sayıda kişinin hayatını kaybettiği ilk çatışma bu oldu.

“İnfaz edilmiş çete üyeleri vardı”

“İnfaz edilmiş çete üyeleri vardı”

Polis operasyonuna tepki gösteren Brezilyalı insan hakları savunucusu Raull Santiago, şafak sökmeden önce yaklaşık 15 ceset bulan ekibin bir parçası olduğunu söyledi. Gazetecilere konuşan Santiago, 'İnfaz edilmiş insanlar gördük: Sırtlarından vurulmuş, kafalarından vurulmuş, bıçaklanmış. Yaralanmış, bağlanmış insanlar. Bu düzeyde bir vahşet, bunu katliamdan başka bir şekilde tanımlamak mümkün değil' dedi.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda polis ekipleri 81 kişiyi de gözaltına aldı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda polis ekipleri 81 kişiyi de gözaltına aldı.

Brezilyalı yetkililer, operasyonda 81 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda ayrıca 90'dan fazla otomatik silah ve 200 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olan Kızıl Komando, esas gelirini uyuşturucu kaçakçılığından sağlıyor.

İki helikopter ve düzinelerce zırhlı aracın kullanıldığı operasyona en az 2 bin 500 polis memuru katıldı. Zanlılar da barikatları ve araçları ateşe verdi, insansız hava araçlarından patlayıcılar fırlattı. Bazı mahalle sakinleri de çapraz ateş arasında kaldı.

İç savaşa benzer koşullar şehir hayatını da etkiledi. Çatışmalar nedeniyle 100'den fazla otobüs hattı güzergâhını değiştirmek zorunda kaldı. Birçok üniversite ve okul dersleri iptal etti. Etkilenen mahallelerde yaklaşık 280 binden fazla kişi yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın