Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Biz Gramer ile Cebelleşirken ABD'li Eşinin Yaptığı Gramer Hatasını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Biz Gramer ile Cebelleşirken ABD'li Eşinin Yaptığı Gramer Hatasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
14.02.2026 - 19:47

Dil öğrenirken, özellikle okul döneminde her zaman gramer meselesine odaklanılıyor. Fakat bunun gereksiz olduğunu, dilin konuşarak öğrenileceğini savunanlar da var. Bir dili dil bilgisi kurallarına göre, kusursuz bir biçimde öğrenmeye çalışıyoruz. Peki ana dilimizde dil bilgisi meselesine tam anlamıyla hakim miyiz?

Bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'li eşinin yaptığı gramer hatasını paylaştı. Video, özellikle dil öğrenme konusunda zorluk yaşayanların içine su serpti.

Too many - too much kaosu

Too many - too much kaosu

Okul hayatımızda, pek çok gramer konusu başımıza bela oldu. Hatta bunun yüzünden sınıfta kalanlarımız bile vardır. fakat ana dili İngilizce olanların bile pek çok gramer hatası yapabildiğini görüyoruz. Kimileri gramer öğrenmeden dil öğrenmenin imkansız olduğunu savunurken kimileri ise dilin sohbet ederek öğrenilebileceğini savunuyor. Elbette ikisi arasındaki dengeyi kurmak önemli. Bir yere kadar gramer kuralları ile ilerlerken belli bir noktadan sonra ana dili İngilizce olan insanlarla sohbet etmek doğru ilerlemeyi ya da konuşma konusunda özgüven kazanmayı sağlıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
