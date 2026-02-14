Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Biz Gramer ile Cebelleşirken ABD'li Eşinin Yaptığı Gramer Hatasını Paylaştı

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2022...
Dil öğrenirken, özellikle okul döneminde her zaman gramer meselesine odaklanılıyor. Fakat bunun gereksiz olduğunu, dilin konuşarak öğrenileceğini savunanlar da var. Bir dili dil bilgisi kurallarına göre, kusursuz bir biçimde öğrenmeye çalışıyoruz. Peki ana dilimizde dil bilgisi meselesine tam anlamıyla hakim miyiz?
Bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'li eşinin yaptığı gramer hatasını paylaştı. Video, özellikle dil öğrenme konusunda zorluk yaşayanların içine su serpti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Too many - too much kaosu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın