Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Biz Gramer ile Cebelleşirken ABD'li Eşinin Yaptığı Gramer Hatasını Paylaştı

Okul hayatımızda, pek çok gramer konusu başımıza bela oldu. Hatta bunun yüzünden sınıfta kalanlarımız bile vardır. fakat ana dili İngilizce olanların bile pek çok gramer hatası yapabildiğini görüyoruz. Kimileri gramer öğrenmeden dil öğrenmenin imkansız olduğunu savunurken kimileri ise dilin sohbet ederek öğrenilebileceğini savunuyor. Elbette ikisi arasındaki dengeyi kurmak önemli. Bir yere kadar gramer kuralları ile ilerlerken belli bir noktadan sonra ana dili İngilizce olan insanlarla sohbet etmek doğru ilerlemeyi ya da konuşma konusunda özgüven kazanmayı sağlıyor.