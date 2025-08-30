onedio
Bir Muhabir Röportaj Yaptığı Kişinin Görme Engelli Olduğunu Fark Edemeyince Ortaya İlginç Bir Diyalog Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2025 - 22:12

Canlı yayınlarda ya da spontane gerçekleşen röportajlar sırasında birbirinden ilginç anlar yaşanıyor bildiğiniz üzere. Bazıları tepki çekerken bazıları ise gülümsetiyor. Sosyal medyada yine ilginç bir röportaj viral oldu. Balıkesir'de bir muhabir 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir röportaj gerçekleştirmek istedi. Israrla kameraya bakmasını istediği vatandaşın görme engelli olduğunu fark edemeyince vatandaş 'Tam da adamını buldun' diyerek kameranın nerede olduğunu sordu. Durumu hala anlayamayan muhabir kameranın karşıda olduğunu belirtti. Vatandaşın görme engelli olduğunu açıklaması üzerine 'Özür dilerim, görmedim' dediği anlar izleyenlere garip hisler yaşattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ebrarzz0/vide...
twitter.com
