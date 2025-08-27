Çöpün Yanında Bulduğu Altınları Polise Teslim Ettiği İçin Eleştirilen 15 Yaşındaki Ömer Yaşananları Anlattı

Batman’da yaşayan 15 yaşındaki Ömer Çoban, geçtiğimiz günlerde taktir toplayan bir olaya imza attım Ömer çöpün kenarında bulduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerindeki altınları polis ekiplerine teslim etti. Ailesine destek olmak için dayısının yoğurtlarını satarak geçimini sağlayan Ömer, eve dönerken yol kenarında fark ettiği altın dolu poşeti hiç tereddüt etmeden ailesinin de desteği ile yetkililere ulaştırdı. Duyarlı ve sorumlu hareketi, kentte takdir topladı. Ömer Çoban o gün yaşananları kendisi anlattı.