Bir Gezgin Çin'de Kaldığı Otelin Lobisi ve Odalarının Farkını Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
08.09.2025 - 12:01

China Insider'ın paylaştığı bir videoda sosyal medya kullanıcısı bir gezgin kaldığı oteldeki tuhaf durumu paylaştı. Wencheng Sarayı Oteli'nde yer alan odanın sadeliği ve odanın kapısını açınca görünen lobinin ihtişamı dünya çapında viral oldu. Otelin dışarıdan görüntüsüyle odalarının içi de büyük tezat oluşturuyor.

İşte o video 👇

Otelin gecelik ücretinin 50 ve 70 dolar arasında olduğu belirtiliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
