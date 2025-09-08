Bir Gezgin Çin'de Kaldığı Otelin Lobisi ve Odalarının Farkını Gösterdi

China Insider'ın paylaştığı bir videoda sosyal medya kullanıcısı bir gezgin kaldığı oteldeki tuhaf durumu paylaştı. Wencheng Sarayı Oteli'nde yer alan odanın sadeliği ve odanın kapısını açınca görünen lobinin ihtişamı dünya çapında viral oldu. Otelin dışarıdan görüntüsüyle odalarının içi de büyük tezat oluşturuyor.
İşte o video 👇
Otelin gecelik ücretinin 50 ve 70 dolar arasında olduğu belirtiliyor.
