Bir Sen Eksiktin! Ankara Sokaklarında Gezen Bir Ayı Kameralara Yakalandı

Dilara Bağcı
08.09.2025 - 10:30

Sosyal medyada garip bir paylaşıma denk gelmediğimiz tek bir gün yok! Bu sabah da gözlerimizi Ankara sokaklarında dolaşan bir ayı ile açtık. Evet, yanlış okumadınız: Ankara ve ayı.

Ankara sokaklarında dolaşan bir ayı, aracıyla yolda giden bir vatandaşın kamerasına yakalandı. O anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimisi de bu ayıyı eski bir tanıdığa benzetti!

Kaynak: İHA

İşte o anlar;

Kimi bir arkadaşına, kimi de eski sevgilisine benzetti! :)

Kimi bir arkadaşına, kimi de eski sevgilisine benzetti! :)

Ankara sokaklarında koşan ayı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu sıralar havaların soğuması ve yağmurun artmasıyla romantizm şehri olarak anılmaya başlayan Ankara'da eski sevgili mevzuları da artmış olacak ki videoya gelen yorumların çoğu neredeyse aynıydı.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Emre Ş.

En azından şeridinden gidiyor. Diğer ayılar gibi değil.

Meloni

Şehir magandalarının gerçek halleri