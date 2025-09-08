Bir Sen Eksiktin! Ankara Sokaklarında Gezen Bir Ayı Kameralara Yakalandı

Sosyal medyada garip bir paylaşıma denk gelmediğimiz tek bir gün yok! Bu sabah da gözlerimizi Ankara sokaklarında dolaşan bir ayı ile açtık. Evet, yanlış okumadınız: Ankara ve ayı.
Ankara sokaklarında dolaşan bir ayı, aracıyla yolda giden bir vatandaşın kamerasına yakalandı. O anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimisi de bu ayıyı eski bir tanıdığa benzetti!
Kaynak: İHA
İşte o anlar;
Kimi bir arkadaşına, kimi de eski sevgilisine benzetti! :)
En azından şeridinden gidiyor. Diğer ayılar gibi değil.
Şehir magandalarının gerçek halleri