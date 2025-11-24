Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel Kimdir? Neden Vefat Etti? Hastalığı Neydi? Neden Konuşamıyordu?

Son dönemde “Bez Bebek” setiyle ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle, dizinin tüm oyuncuları gibi Sevinç Aktansel de yeniden araştırılmaya başlandı.

“Bez Bebek”te Yağmur karakterini canlandıran Reyhan Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında; çocukken sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı, ayrıca babasıyla aşk yaşadığı ve anne-babasının boşanmasında payı olduğu yönünde çok ağır iddialar dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından dizinin makyözü, görüntü yönetmeni gibi set çalışanları da sosyal medyada Keskinci’yi destekleyen imalı paylaşımlar yaparak tartışmayı büyüttü.

Gündem yeniden “Bez Bebek” etrafında dönmeye başlayınca, hem Nana karakterini canlandıran Evrim Akın hem de Makbule/Makbuş’u oynayan usta oyuncu Sevinç Aktansel’in hayatı, hastalığı ve ölüm nedeni arama motorlarında tekrar öne çıktı.