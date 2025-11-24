onedio
Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel Kimdir? Neden Vefat Etti? Hastalığı Neydi? Neden Konuşamıyordu?

Bez Bebek'in Makbuş'u Sevinç Aktansel Kimdir? Neden Vefat Etti? Hastalığı Neydi? Neden Konuşamıyordu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.11.2025 - 14:07

Bez Bebek’in unutulmaz Makbuş’u Sevinç Aktansel, yıllarını tiyatroya ve televizyona adamış usta bir oyuncuydu. ALS hastalığıyla verdiği zorlu mücadele, Bez Bebek döneminde dizide neden konuşamadığı sorusunu da cevaplıyordu. 

Peki Sevinç Aktansel kimdir? Neden vefat etti? Hastalığı neydi? Neden tekrar gündem oldu? Detaylar içeriğimizde...

Sevinç Aktansel kimdir?

Sevinç Aktansel kimdir?

Sevinç Aktansel (tam adıyla Saadet Sevinç Aktansel Çetinok), 27 Kasım 1937’de İstanbul’da doğan, Türk tiyatro ve dizi tarihinin usta oyuncularından biriydi. Babası, Vefa Lisesi coğrafya öğretmeni ve Vefa Spor Kulübü kurucularından Saim Aktansel’dir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olan Aktansel, uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev aldı; “İstanbul Efendisi”, “Gergedan”, “Çalıkuşu”, “King Kong’un Kızları” gibi pek çok oyunda sahneye çıktı.

Televizyon izleyicisi onu özellikle “Şehnaz Tango”, “İlişkiler”, “Küçük Besleme”, “Tatlı Hayat”, “Asmalı Konak”, “Büyük Yalan” ve son olarak da “Bez Bebek”teki Makbuş karakteriyle tanıdı. Sıcak tavrı, anneanne/komşu rolleri ve sahnedeki enerjisiyle ekranda “tanıdık bir yüz” hissi veren oyunculardan biri hâline geldi.

Sevinç Aktansel Neden Tekrar Gündem Oldu?

Sevinç Aktansel Neden Tekrar Gündem Oldu?

Son dönemde “Bez Bebek” setiyle ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle, dizinin tüm oyuncuları gibi Sevinç Aktansel de yeniden araştırılmaya başlandı.  

“Bez Bebek”te Yağmur karakterini canlandıran Reyhan Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında; çocukken sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı, ayrıca babasıyla aşk yaşadığı ve anne-babasının boşanmasında payı olduğu yönünde çok ağır iddialar dile getirdi. 

Bu açıklamaların ardından dizinin makyözü, görüntü yönetmeni gibi set çalışanları da sosyal medyada Keskinci’yi destekleyen imalı paylaşımlar yaparak tartışmayı büyüttü.

Gündem yeniden “Bez Bebek” etrafında dönmeye başlayınca, hem Nana karakterini canlandıran Evrim Akın hem de Makbule/Makbuş’u oynayan usta oyuncu Sevinç Aktansel’in hayatı, hastalığı ve ölüm nedeni arama motorlarında tekrar öne çıktı.

Sevinç Aktansel Neden Vefat Etti?

Sevinç Aktansel Neden Vefat Etti?

Sevinç Aktansel, 25 Ağustos 2011’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, uzun süredir mücadele ettiği ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıydı. 

Aktansel, 72 yaşındayken ALS’ye yakalandı; kısa süre içinde hızla kilo kaybetmeye, konuşma yetisini kaybetmeye ve günlük işlevlerinde zorlanmaya başladı. Buna rağmen bir süre özel bir bakım evinde tedavi görerek yaşamını sürdürdü. 

Usta oyuncu, Kadir Gecesi’ne denk gelen 25 Ağustos 2011 gecesinde tedavi gördüğü bakım evinde vefat etti; cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Sevinç Aktansel’in Hastalığı Neydi? Eşi ve Oğlu Neden Öldü?

Sevinç Aktansel’in Hastalığı Neydi? Eşi ve Oğlu Neden Öldü?

Sevinç Aktansel’in hem yaşam kalitesini hem de meslek hayatını derinden etkileyen hastalığı, motor nöronları etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalık olan ALS (amyotrofik lateral skleroz) idi. 

ALS; kaslarda güçsüzlük, hareket kısıtlılığı, yutma ve konuşma bozuklukları, ilerleyen evrelerde de solunum yetmezliğiyle seyreden ciddi bir hastalık. 

Aktansel; önce eşini (1995’te), ardından yıllar sonra oğlu Can Çetinok’u aynı hastalık nedeniyle kaybetti. Bu durum, aile içinde genetik bir ALS yatkınlığı olabileceği ihtimalini de gündeme getirmişti.

Kendi hastalığı 2000’lerin sonrasında belirginleşti; Bez Bebek döneminde de aslında bu zorlu sürecin içindeydi. ALS’nin ilerlemesiyle hem fiziksel olarak güçsüzleşti hem de konuşmakta zorlanmaya başladı.

Sevinç Aktansel Neden Konuşamıyordu?

Sevinç Aktansel Neden Konuşamıyordu?

“Bez Bebek” izleyicisinin yıllarca merak ettiği soru buydu.

Makbuş karakterini canlandıran Sevinç Aktansel, dizinin ilerleyen sezonlarında ALS hastalığının etkisiyle konuşma yetisini büyük ölçüde kaybettiği için ekranda konuşamıyordu. 

Aktansel, 72 yaşında ALS’ye yakalandı; yaklaşık bir yıl içinde hızla kilo verdi ve konuşması bozulmaya başladı. Buna rağmen hem ekonomik hem de psikolojik nedenlerle mesleğini bırakmak istemedi; Bez Bebek’in yapımcılarıyla konuşarak dizide “dublaj yardımıyla” yer almaya devam etti. Sete gidiyor, sahnelerde sadece dudaklarını oynatıyor, Makbuş’un replikleri ise sonradan stüdyoda başka bir ses tarafından dublajlanıyordu.  

Yani karakterin dizide “konuşmuyor gibi görünmesi” hikaye gereği bir tercih değil, ALS’in ses ve konuşma kaslarını etkilemesi sonucu ortaya çıkan tıbbi bir zorunluluktu.

1980’ler – 1990’lar

  • 1989 – Can Şenliği (TV dizisi)

  • 1992 – Yağmur Beklerken (TV dizisi)

  • 1993 – Saygılar Bizden (TV dizisi)

  • 1993 – Ay Vakti (sinema filmi)

  • 1993 – Süper Baba (TV dizisi)

  • 1993 – Tanrı Misafiri (TV dizisi)

  • 1994 – Şehnaz Tango (TV dizisi)

  • 1995 – Çiçek Taksi (TV dizisi)

  • 1995 – Gül ve Diken (TV dizisi)

  • 1997 – Eltiler (TV dizisi)

  • 1997/1999 – İlişkiler (TV dizisi)

  • 1999 – Küçük Besleme (TV dizisi)

2000–2004 arası

  • 2000 – Evdeki Hesap (TV dizisi)

  • 2000 – Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (sinema filmi)

  • 2000 – Ünlü Yıldız (TV filmi)

  • 2001 – Nasıl Evde Kaldım (TV dizisi)

  • 2001–2003 – Tatlı Hayat – Cevriye Yıldırım (TV dizisi)

  • 2002 – Asmalı Konak (TV dizisi)

  • 2002 – Kuzenlerim (TV dizisi)

  • 2002–2004 – Koçum Benim (TV dizisi)

  • 2003 – Hayat Bilgisi (TV dizisi)

  • 2003 – Çınaraltı (TV dizisi)

  • 2003 – Büyümüş de Küçülmüş (TV dizisi)

  • 2003 – Şarkılar Seni Söyler (TV dizisi)

  • 2004 – Gece Yürüyüşü (TV dizisi)

  • 2004 – Büyük Yalan (TV dizisi)

2005 ve sonrası – Bez Bebek dönemi

  • 2005 – Aşk Her Yaşta (TV dizisi)

  • 2006 – Kadın Severse (TV dizisi)

  • 2006 – Tutkunum Sana (TV dizisi)

  • 2006 – Sihirli Annem (4. sezon) – konuk rol (TV dizisi)

  • 2006 – Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (TV dizisi/antoloji)

  • 2007 – Aşk Yeniden (2007 yapımı TV dizisi – büyükanne rolü)

  • 2007 – Acemi Cadı (TV dizisi)

  • 2007 – Bez Bebek – Makbule/Makbuş (TV dizisi)

