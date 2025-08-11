onedio
Beklemediğimiz Yerden Geldi: Yağmur Tanrısevsin'in “Benim Adım Aylamaz” Dizisindeki Partneri Yapay Zeka Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 00:15

TRT Tabii dizisiyle ilgili yeni detayları Birsen Altuntaş duyurdu. Yağmur Tanrısevsin'in kadın doğum doktoru 'Aylamaz'a hayat vereceği dizide Tanrısevsin için seçilen partner sosyal medyada gündem oldu!

Büyük çıkışını 2013 yılında yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisinde canlandırdığı Melis Güzel karakteriyle yapan Yağmur Tanrısevsin'in mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Güneşi Beklerken' dizisindeki performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, daha sonrasında birçok başarılı projede yer aldı. 

Hafsanur Sancaktutan ve Özgü Kaya'ya benzerliğiyle sık sık konu olan Yağmur Tanrısevsin'i en son 2023 yılında yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinde izlemiştik.

Yani uzun bir süredir ortada yoktu kendisi! Fakat geçtiğimiz saatlerde TRT Tabii platformunda yayınlanacak yeni dizi "Benim Adım Aylamaz" hakkında yeni detaylar belli oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin başrol karakteri “Aylamaz”ı Yağmur Tanrısevsin'in oynayacağı öğrenildi!

Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol’un yazdığı dizide bir kadın doğum doktoru olan Aylamaz’ı oynayacak Yağmur Tanrısevsin’in dizideki partneri ise dikkat çekti. 

Birsen Altuntaş, 10 bölümlük “Benim Adım Aylamaz” dizisinde Yağmur Tanrısevsin'in 'yapay zeka ile aşk yaşayan' bir kadını canlandıracağının, çekimlerin bir kısmının İstanbul'da bir kısmınınsa Makedonya Üsküp’te gerçekleşeceğinin haberini verdi. 

Ağustos'ta sete çıkması beklenen dizide Yağmur Tanrısevsin'in partneri yapay zeka oldu!

Lila Ceylan
