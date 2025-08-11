Beklemediğimiz Yerden Geldi: Yağmur Tanrısevsin'in “Benim Adım Aylamaz” Dizisindeki Partneri Yapay Zeka Oldu!
Büyük çıkışını 2013 yılında yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisinde canlandırdığı Melis Güzel karakteriyle yapan Yağmur Tanrısevsin'in mutlaka tanıyorsunuzdur.
Yani uzun bir süredir ortada yoktu kendisi! Fakat geçtiğimiz saatlerde TRT Tabii platformunda yayınlanacak yeni dizi "Benim Adım Aylamaz" hakkında yeni detaylar belli oldu!
