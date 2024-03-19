Atatürk'ün "Baba Eftim" Dediği Türk Ortodoks Patriği'nin Hikayesini Mutlaka Okumalısınız
Atatürk'ün "Baba Eftim" Dediği Türk Ortodoks Patriği'nin Hikayesini Mutlaka Okumalısınız
23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış merasiminde, dua eden imamların yanında belki de hepsinden daha coşkulu, hararetli, tutkulu bir papaz göze çarpıyordu. Kara kaşlı kara gözlü o papazın adı Pavlos Karahisaridis idi. Namı diğer Papa I. Eftim.
Ahmet Ziya Boz'un 'Mazlum Bir Halk- Karamanlı Ortodoks Türkler' makalesinden derlediğimiz bilgiler, müthiş bir vefa ve sadakat hikayesini gözler önüne seriyor.
Bağımsız Türk Ortodoks Patriği Papa I. Eftim'in öyküsünü çok seveceksiniz.
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İçeriğimize 1883 yılından başlıyoruz. Yozgat'ın Akmağdeni kazasında doğan Ortodoks Hristiyan bir çocuktu Pavlov.
Merkezi İstanbul'da olan bu Patrikhane'nin birçok sebepten dolayı Yunanistan, İngiltere ve Saray çizgisinden ayrılması düşünülemezdi. Mütareke (işgal) günlerinde Fener Rum Patrikhanesi, Ankara'da yeşeren Kemalist hareketi lanetleyen bildiriler yayımladılar.
Orta Anadolu'da bulunan 72 Kilise'nin patrik vekili olan Eftim'in bu tutumu, Osmanlı Sarayı'nda da tepkiyle karşılandı. İstanbul Hükümeti derhal tutuklanmasını emretti. Bu emir, Keskin Kaymakamı Avni Bey tarafından yerine getirilmedi.
Buna rağmen Eftim, Milli Mücadele boyunca Anadolu'da çalışmaya devam etti. Mustafa Kemal Paşa, Papaz Eftim'in verdiği mücadeleyi onurlandırmak adına kendisine "Baba Eftim" şeklinde hitap etmeye başladı.
Milli Mücadele başarıya ulaştıktan sonra Papaz Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'ne dönmedi. 21 Eylül 1922'de Kayseri'de kendisine bağlı kiliseleri birleştirerek "Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni" kurdu. stanbul Kilisesi'nden bağımsızlığını ilan etti.
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Papa Eftim, "Türk Dostu" gibi tanımlamaları hayatı boyunca şiddetle reddetti. "Ben Türk dostu değil, öz Türk'üm" dedi. Karamanlı Hristiyanlara mensup olduğunu ifade etti.
Artık sıradan bir Papaz değil Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurucu patriği olan I. Eftim, ailesiyle birlikte mübadeleden muaf tutuldu. Soyadı kanunu çıkınca Zeki Erenerol adını aldı.
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