Aşk Seni Hangi Şehirde Bekliyor?
Aşkın izini sürmek bazen kalbin bizi götürdüğü yere bakmakla ilgilidir. Kimi için aşk, bir boğaz manzarasında hayat bulur; kimi içinse romantik sokaklarda, hiç tanımadığı bir şehirde karşısına çıkar. Senin ruhuna en uygun aşk hangi şehirde saklı? Verdiğin cevaplara göre kalbinin atış hızına en çok uyan şehri buluyoruz!
Hadi teste!
1. Aşk senin için en çok hangi his?
2. Bir randevuda seni en çok ne etkiler?
3. Hayalindeki ilk buluşma nerede geçiyor?
4. Romantik bir film izlerken hangi sahne sana daha çok hitap eder?
5. Bir ilişkiyi ayakta tutan şey sence ne?
6. Aşkını anlatman gerekse hangi kelimeyi seçersin?
7. Günlük hayatta partnerinle ne yapmaktan hoşlanırsın?
8. Sevgilinden en çok beklediğin şey?
9. Sana en çok hitap eden manzara hangisi?
10. Aşk hayatında hangi cümleyi en çok söylersin?
Aşk seni İstanbul'da bekliyor!
Aşk seni Ankara'da bekliyor!
Aşk seni Antalya'da bekliyor!
Aşk seni İzmir'de bekliyor!
