Aşkı Daha Çok Beyninle mi, Kalbinle mi Yaşıyorsun?
Aşk, herkes için bambaşka bir deneyim. Kimimiz hislerimizin peşinden gider, kalbimizin sesini dinleriz. Kimimiz ise mantığımızı elden bırakmaz, aşkı bile akıl süzgecinden geçiririz. Peki sen hangi taraftasın?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda ilk yaptığın şey nedir?
4. Partnerinle tartıştığında nasıl çözersin?
5. İlk buluşmada en çok dikkat ettiğin şey nedir?
6. Aşkı tarif et desek?
7. Partnerinin sana en çok hangi davranışı mutlu eder?
8. Ayrılık sonrası sen?
9. İlişkide en büyük korkun ne?
10. İlişkide kendini nasıl görüyorsun?
Sen aşkı tamamen kalbinle yaşıyorsun!
Sen aşkı hem kalbinle hem mantığınla yaşıyorsun!
Sen aşkı beyninle yaşıyorsun!
