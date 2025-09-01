Aşkı Daha Çok Beyninle mi, Kalbinle mi Yaşıyorsun?

Senin için aşk, saf bir duygu seli. Kalbin ne diyorsa sen onu yapıyorsun. Mantık senin için çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Yoğun duygular, romantik anlar ve tutkular hayatındaki en önemli şeyler. İnsanlar seni bazen “fazla duygusal” bulsa da, aslında sen gerçek aşkı tüm saflığıyla yaşayanlardansın. Senin aşk anlayışın masallardan fırlamış gibi.