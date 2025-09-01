onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Aşkı Daha Çok Beyninle mi, Kalbinle mi Yaşıyorsun?

Aşkı Daha Çok Beyninle mi, Kalbinle mi Yaşıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 11:01

Aşk, herkes için bambaşka bir deneyim. Kimimiz hislerimizin peşinden gider, kalbimizin sesini dinleriz. Kimimiz ise mantığımızı elden bırakmaz, aşkı bile akıl süzgecinden geçiririz. Peki sen hangi taraftasın? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğunda ilk yaptığın şey nedir?

4. Partnerinle tartıştığında nasıl çözersin?

5. İlk buluşmada en çok dikkat ettiğin şey nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşkı tarif et desek?

6. Aşkı tarif et desek?

7. Partnerinin sana en çok hangi davranışı mutlu eder?

8. Ayrılık sonrası sen?

9. İlişkide en büyük korkun ne?

10. İlişkide kendini nasıl görüyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen aşkı tamamen kalbinle yaşıyorsun!

Senin için aşk, saf bir duygu seli. Kalbin ne diyorsa sen onu yapıyorsun. Mantık senin için çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Yoğun duygular, romantik anlar ve tutkular hayatındaki en önemli şeyler. İnsanlar seni bazen “fazla duygusal” bulsa da, aslında sen gerçek aşkı tüm saflığıyla yaşayanlardansın. Senin aşk anlayışın masallardan fırlamış gibi.

Sen aşkı hem kalbinle hem mantığınla yaşıyorsun!

Sen duygularını ön plana alırken aynı zamanda mantığını da tamamen göz ardı etmiyorsun. Kalbinle hareket etsen de zaman zaman aklınla denge kurmaya çalışıyorsun. Aşk senin için yoğun duyguların ve sağduyunun birleşimi. Hem romantik olabiliyor hem de ilişkinin sağlam temellere dayanmasını istiyorsun. Bu seni dengeli bir aşık yapıyor.

Sen aşkı beyninle yaşıyorsun!

Sen duygularını kolay kolay kontrolsüz bırakmıyorsun. Aşkı bile mantığınla yönetiyor, duygularını sorguluyorsun. Bu sayede yanlış adımlar atmaktan kaçınıyorsun. İnsanlar seni romantizmden uzak bulsa da, aslında senin aşk anlayışın güvenli, planlı ve uzun vadeli bir temel üzerine kurulu. Senin için aşk, akılcı bir yolculuk.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın