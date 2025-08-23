Seni Aşka Küstüren Kim?

Baskılar, yasaklar, ilgisizlik... Belki de ailenin sana olan bu türden yaklaşımları, aşkı özgürce yaşamanı engelledi. Her adımın, her kelimen, hatta her bakışın bile üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Belki de bu baskılar yüzünden aşkı tam anlamıyla yaşayamadın, hissetmekten kaçındın ve hatta belki de aşkı bir kenara ittin. Ve şimdi, belki de hala içinde ya yine kabul görmezse' diye bir korku var. Bu korku, aşkı yaşamanı engelleyen o büyük duvarın bir parçası olabilir. Belki de bu korku yüzünden aşka adım atmakta tereddüt ediyorsun, belki de bu yüzden aşkı tam anlamıyla hissetmekte zorlanıyorsun. Ama unutma, aşkı kendi kurallarınla, kendi isteklerinle, kendi arzularınla yaşamayı öğrenmelisin. Aşk, özgür bir duygudur ve onu özgürce yaşamak, onu kendi kurallarınla şekillendirmek senin hakkındır. Aşkı yaşamak, onu hissetmek ve onu paylaşmak senin elinde. Bu yüzden aşkı kendi kurallarınla yaşamayı öğren, onu özgürce hisset ve onu özgürce paylaş.