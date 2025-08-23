Seni Aşka Küstüren Kim?
Aşk bazen bizi göklere çıkarır, bazen de yerle bir eder. Hepimizin kalbinde bir iz bırakan, aşkı sorgulatan biri vardır: Bazen eski sevgili, bazen aile, bazen arkadaşlar, bazen de kendimiz… Peki seni aşka en çok kim küstürdü?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Birine bağlanırken seni en çok ne korkutur?
4. Aşk acısı yaşadığında ilk yaptığın şey nedir?
5. Kendi hatalarını kabul eder misin?
6. Bir ilişkide en tahammül edemediğin şey?
7. Hayal kırıklıklarında en çok kimi suçlarsın?
8. Şu anda aşkı düşündüğünde ne hissediyorsun?
9. Şu an biri sana aşık olsa ne yaparsın?
10. Kendini aşkta nasıl tanımlarsın?
Seni aşka eski sevgilin küstürdü!
Seni aşka ailen küstürdü!
Seni aşka arkadaşların küstürdü!
Seni aşka sen küstürmüşsün!
