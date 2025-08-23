onedio
Seni Aşka Küstüren Kim?

Seni Aşka Küstüren Kim?

İnci Döşer
23.08.2025 - 16:01

Aşk bazen bizi göklere çıkarır, bazen de yerle bir eder. Hepimizin kalbinde bir iz bırakan, aşkı sorgulatan biri vardır: Bazen eski sevgili, bazen aile, bazen arkadaşlar, bazen de kendimiz… Peki seni aşka en çok kim küstürdü?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birine bağlanırken seni en çok ne korkutur?

4. Aşk acısı yaşadığında ilk yaptığın şey nedir?

5. Kendi hatalarını kabul eder misin?

6. Bir ilişkide en tahammül edemediğin şey?

7. Hayal kırıklıklarında en çok kimi suçlarsın?

8. Şu anda aşkı düşündüğünde ne hissediyorsun?

9. Şu an biri sana aşık olsa ne yaparsın?

10. Kendini aşkta nasıl tanımlarsın?

Seni aşka eski sevgilin küstürdü!

Kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, ancak unutamadığın bir yara var. Bu yara, geçmişinde bıraktığın bir kişiden kalan acı bir hatıra. Onunla birlikte geçirdiğin zamanlar, belki de hayatının en güzel anlarıydı ancak sonrasında yaşadığın ihanet, ilgisizlik ya da belki de ani bir veda, seni aşka karşı dondurdu. Bu durum, seni aşka karşı en çok soğutan ve güven duygusunu yitirmene neden olan bir olay oldu. Ancak unutma ki, zaman her şeyin ilacıdır. Zamanla, belki de beklenmedik bir anda, yeniden güvenmeyi öğrenebilirsin. Kim bilir, belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Unutma, her son bir başlangıçtır ve senin hikayen de henüz bitmedi.

Seni aşka ailen küstürdü!

Baskılar, yasaklar, ilgisizlik... Belki de ailenin sana olan bu türden yaklaşımları, aşkı özgürce yaşamanı engelledi. Her adımın, her kelimen, hatta her bakışın bile üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Belki de bu baskılar yüzünden aşkı tam anlamıyla yaşayamadın, hissetmekten kaçındın ve hatta belki de aşkı bir kenara ittin. Ve şimdi, belki de hala içinde ya yine kabul görmezse' diye bir korku var. Bu korku, aşkı yaşamanı engelleyen o büyük duvarın bir parçası olabilir. Belki de bu korku yüzünden aşka adım atmakta tereddüt ediyorsun, belki de bu yüzden aşkı tam anlamıyla hissetmekte zorlanıyorsun. Ama unutma, aşkı kendi kurallarınla, kendi isteklerinle, kendi arzularınla yaşamayı öğrenmelisin. Aşk, özgür bir duygudur ve onu özgürce yaşamak, onu kendi kurallarınla şekillendirmek senin hakkındır. Aşkı yaşamak, onu hissetmek ve onu paylaşmak senin elinde. Bu yüzden aşkı kendi kurallarınla yaşamayı öğren, onu özgürce hisset ve onu özgürce paylaş.

Seni aşka arkadaşların küstürdü!

Hayatın renkli kıvrımlarında, bazen en güvendiğin dostların bile, beklenmedik bir şekilde kalbinde derin yaralar açabileceğini tecrübe etmiş olabilirsin. Kimi zaman bu, en mahrem sırrını onlarla paylaştığın anlarda olurken, kimi zaman da seni en çok ihtiyaç duyduğun anlarda yalnız bırakmalarıyla gerçekleşir. Bu tür hayal kırıklıkları, kalbinde silinmez izler bırakır ve güven duygusu adeta bir yük haline gelir. Aşkın büyülü dünyasında da güvenmek, bu yüzden sana zor geliyor olabilir. Kalbinin kapılarını bir başkasına açmak, ona teslim olmak ve en önemlisi ona güvenmek, geçmiş deneyimlerin gölgesinde korkutucu bir adım gibi görünebilir. Ancak unutma ki, herkes aynı değil. Herkesin seni yaralayacağı ya da hayal kırıklığına uğratacağı anlamına gelmez. Hayatta her zaman yeni başlangıçlar, yeni insanlar ve yeni aşklar vardır. Bu yüzden kalbini yeniden aşka açmaktan korkma, çünkü belki de tam da bu adım, sana hayatının aşkını getirecektir.

Seni aşka sen küstürmüşsün!

Hayatın zorlu yolunda kendine karşı en acımasız eleştirmen sen olmuşsun. Kendi hatalarını dev birer dağ gibi görüp, değerli olan tüm güzelliklerini göz ardı etmişsin. Kendini bu şekilde eleştirmen, belki de aşkı tam anlamıyla yaşayamamanın en büyük sebebi olmuş olabilir. Ancak unutma, kalbin affetmeyi sever. Öyleyse, kendini affet ve kollarını aç, önce kendine bir sarıl. Kendine olan sevgini ve değerini yeniden keşfet. Çünkü sen, her şeyin en iyisine layıksın.

