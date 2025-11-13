onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Aşk Bitiyor mu? Galatasaray’ın Golcüsü Mauro Icardi İtalya’ya Geri Dönüyor İddiası

Aşk Bitiyor mu? Galatasaray’ın Golcüsü Mauro Icardi İtalya’ya Geri Dönüyor İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 09:17

Galatasaray’ın Süper Lig’de yaşadığı son 3 şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan ve taraftarın “Aşkın Olayım” şarkısı ile özleştirdiği Mauro Icardi sözleşmesinin son senesinde. Geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük sakatlık sonrasında bu sezon yeniden sahalara dönen Arjantinli golcü ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmelerinde herhangi bir gelişme yaşanmazken, İtalya kaynaklı iddialara göre Milan Icardi’nin transferi için devrede.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’da oynadığı 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi’nin Türkiye’den ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray’da oynadığı 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi’nin Türkiye’den ayrılabileceği iddia edildi.

İtalyan basınından Tuttosport’un iddiasına göre kadrosunu tecrübeli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Milan, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Icardi’yi transfer listesine ekledi.

Haberde, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin bonservissiz olarak transfer edilebileceği aktarıldı. Bu nedenle Milan yönetiminin tecrübeli golcüye ilgisinin arttığı vurgulandı.

Icardi, Milan’ın ezeli rakibi Inter’de kaptanlığa kadar yükselmişti.

Icardi, Milan’ın ezeli rakibi Inter’de kaptanlığa kadar yükselmişti.

Arjantinli golcü, İtalya’da oynamış en önemli golcülerden biri olarak biliniyor. Milan’ın ezeli rakibi Inter’de genç yaşında kaptanlığa kadar yükselen Icardi, 2 kere de gol kralı olmuştu.

Galatasaray’ın Icardi’ye mevcut kontratında indirime gitmemesi halinde sözleşme önermeyeceği iddia ediliyor. Arjantinli golcü bu sezon Galatasaray ile 15 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın