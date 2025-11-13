Aşk Bitiyor mu? Galatasaray’ın Golcüsü Mauro Icardi İtalya’ya Geri Dönüyor İddiası

Galatasaray’ın Süper Lig’de yaşadığı son 3 şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan ve taraftarın “Aşkın Olayım” şarkısı ile özleştirdiği Mauro Icardi sözleşmesinin son senesinde. Geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük sakatlık sonrasında bu sezon yeniden sahalara dönen Arjantinli golcü ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmelerinde herhangi bir gelişme yaşanmazken, İtalya kaynaklı iddialara göre Milan Icardi’nin transferi için devrede.