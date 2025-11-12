Yeni Formatıyla Süper Kupa'da Tarihler ve Maçlar Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025’in takvim ve stat programını açıkladı. Bu yıl organizasyon, ilk kez 4 takımla oynanacak ve yarı final ile final heyecanıyla futbolseverlere farklı bir deneyim sunacak.

Yarı finallerin tarihleri:

5 Ocak 2026 Pazartesi – Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı – Yeni Adana Stadyumu

Büyük final ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. Maç saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağı 21 Kasım 2025’te TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

TFF, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek, yeni formatın Türk futboluna heyecan katacağını vurguladı.