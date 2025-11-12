onedio
Yeni Formatıyla Süper Kupa'da Tarihler ve Maçlar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 22:19

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2025’in tarihlerini ve statlarını açıkladı. Organizasyon, ilk kez 4 takımla oynanacak ve final Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.

Yeni formatta tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025’in takvim ve stat programını açıkladı. Bu yıl organizasyon, ilk kez 4 takımla oynanacak ve yarı final ile final heyecanıyla futbolseverlere farklı bir deneyim sunacak.

Yarı finallerin tarihleri:

  • 5 Ocak 2026 Pazartesi – Gaziantep Stadyumu

  • 6 Ocak 2026 Salı – Yeni Adana Stadyumu

Büyük final ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. Maç saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Yarı final eşleşmeleri:

Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağı 21 Kasım 2025’te TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

TFF, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek, yeni formatın Türk futboluna heyecan katacağını vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
