onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Toni Kroos'tan Arda Güler Açıklaması Geldi: "Biz Farklıyız"

Toni Kroos'tan Arda Güler Açıklaması Geldi: "Biz Farklıyız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 00:16

Real Madrid’in efsane isimlerinden Toni Kroos, genç yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi. Alman futbolcu, Arda’nın hem yeteneği hem de çalışma disipliniyle gelecekte Real Madrid tarihine adını yazdıracağına inandığını belirtti. Kroos, “O çok özel bir oyuncu. Uzun yıllar boyunca bu kulüpte iz bırakacağından hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Real Madrid'de iz bırakacak"

"Real Madrid'de iz bırakacak"

Alman futbolunun ve Real Madrid’in efsane isimlerinden Toni Kroos, kulüp forması giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında konuştu. SPORT1’e verdiği özel röportajda Kroos, “Arda Güler çok zarif dokunuşlara sahip ve bu sezon yeteneğini son derece etkili kullandı. Sürekli forma giymeye devam etmesini umuyorum; gelişmesinin en iyi yolu bu. Uzun yıllar boyunca Real Madrid’de iz bırakacağından eminim” dedi.

"Arda Güler'le farklıyız"

"Arda Güler'le farklıyız"

Toni Kroos, Arda Güler’in kendisinden farklı bir oyun tarzına sahip olduğunu vurguladı:

“Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda ile ben çok farklı oyuncularız. O, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Bu yüzden ‘Arda Güler, Toni Kroos’un yerine geçti’ demek doğru olmaz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın