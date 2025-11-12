onedio
Barcelona Başkanı Laporta Açıkladı: Hikaye Başladığı Yerde Bitmeyecek

Barcelona Başkanı Laporta Açıkladı: Hikaye Başladığı Yerde Bitmeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 23:22

38 yaşındaki Lionel Messi, tam 21 yıl formasını giydiği Barcelona’da kariyerinin zirvesine ulaştı. İspanyol devinde sayısız başarıya imza atan Arjantinli yıldız, ardından PSG ve Inter Miami’de forma giydi. Messi, geçtiğimiz aylarda Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak kariyerine ABD’de devam etme kararı aldı.

Ancak Barcelona taraftarının aklında hala son kez onu Barcelona formasıyla görmek var. Barcelona başkanı Laporta konuya son noktayı koydu.

Laporta, Messi iddialarını net olarak yalanladı.

Laporta, Messi iddialarını net olarak yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Nou Camp’a sürpriz bir ziyarette bulunan Lionel Messi, yeniden Barcelona’ya döneceği iddialarıyla dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada taraftarlar, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası öncesi 4 aylığına takıma katılması için kampanya başlattı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise söylentileri kesin bir dille yalanladı: “Messi’ye tüm saygımla söylüyorum, bu iddialar gerçekçi değil. Böyle bir durum onun için de adil olmaz. Ayrılık kararımızdan pişman değilim, Barcelona her şeyin üzerindedir.” dedi.

Veda maçı oynanabilir.

Veda maçı oynanabilir.

Laporta, Messi’ye hak ettiği şekilde veda edemediklerini belirterek, “İşler planladığımız gibi gitmedi, ona layık bir şekilde veda edemedik. Eğer bir veda maçı düzenleyebilirsek, bu kulüp tarihinin en anlamlı onurlandırması olur. Yenilenen Camp Nou’da, 105 bin taraftarın önünde… Evet, bu gerçekten harika olur” ifadelerini kullandı.

