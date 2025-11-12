Barcelona Başkanı Laporta Açıkladı: Hikaye Başladığı Yerde Bitmeyecek
38 yaşındaki Lionel Messi, tam 21 yıl formasını giydiği Barcelona’da kariyerinin zirvesine ulaştı. İspanyol devinde sayısız başarıya imza atan Arjantinli yıldız, ardından PSG ve Inter Miami’de forma giydi. Messi, geçtiğimiz aylarda Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak kariyerine ABD’de devam etme kararı aldı.
Ancak Barcelona taraftarının aklında hala son kez onu Barcelona formasıyla görmek var. Barcelona başkanı Laporta konuya son noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Laporta, Messi iddialarını net olarak yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veda maçı oynanabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın