Barcelona Başkanı Laporta Açıkladı: Hikaye Başladığı Yerde Bitmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Nou Camp’a sürpriz bir ziyarette bulunan Lionel Messi, yeniden Barcelona’ya döneceği iddialarıyla dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada taraftarlar, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası öncesi 4 aylığına takıma katılması için kampanya başlattı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise söylentileri kesin bir dille yalanladı: “Messi’ye tüm saygımla söylüyorum, bu iddialar gerçekçi değil. Böyle bir durum onun için de adil olmaz. Ayrılık kararımızdan pişman değilim, Barcelona her şeyin üzerindedir.” dedi.