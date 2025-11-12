NBA All-Star Organizasyonunda Format Bir Kez Daha Değişti

Bu yılki NBA All-Star organizasyonu, geçmiş yıllardan farklı olarak üç takımla oynanacak. İki ABD karması ile bir Dünya Karması, 12’şer dakikalık dört maçta kozlarını paylaşacak. Üç takım birbirine karşı oynadıktan sonra, en yüksek puanı toplayan iki ekip final niteliğindeki dördüncü maçta şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Her takımda en az sekiz oyuncu yer alacak; iki konferanstan toplam 24 basketbolcu seçilecek. Konferansların ilk beşleri, taraftarların oylarının yüzde 50’si, aktif NBA oyuncularının yüzde 25’i ve medya mensuplarının yüzde 25’iyle belirlenecek. Yedek oyuncular ise başantrenörlerin tercihleriyle seçilecek.

Bu yıl ilk kez pozisyon sınırlaması kaldırılırken, oylama sonucunda en az 16 ABD’li ve 8 uluslararası oyuncu seçilmemesi durumunda dengeyi korumak için son kararı NBA Komiseri Adam Silver verecek.