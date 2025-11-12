NBA All-Star Organizasyonunda Format Bir Kez Daha Değişti
NBA, bu sezon All-Star formatında köklü bir değişikliğe gitti. Artık ABD’li oyunculardan iki takım oluşturulacak, onlara karşı ise uluslararası yıldızlardan kurulu bir Dünya Karması mücadele edecek. Organizasyon, 13-15 Şubat tarihleri arasında Los Angeles Clippers’ın salonu Intuit Home’da basketbolseverlerle buluşacak.
