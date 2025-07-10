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Antalya Konseri İçin Türkiye'ye Gelen Jennifer Lopez'in Kalacağı Mağara Temalı Suiti Görmelisiniz!

Antalya Konseri İçin Türkiye'ye Gelen Jennifer Lopez'in Kalacağı Mağara Temalı Suiti Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 12:30

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için geleceği Antalya'da kalacağı odanın detayları ortaya çıktı. Hayranlarını heyecanlandıran konserin bilet fiyatlarının şaşkınlığı henüz atılamamışken mağara temalı suitin fotoğrafları kısa sürede gündeme yerleşti.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Kariyerine 1990'lı yılların sonunda “If You Had My Love” ile güçlü bir giriş yapan ve kısa sürede Billboard listelerinin aranan ismi olan Jennifer Lopez dünya çapında tanınan şarkıcılardan biri.

Kariyerine 1990'lı yılların sonunda “If You Had My Love” ile güçlü bir giriş yapan ve kısa sürede Billboard listelerinin aranan ismi olan Jennifer Lopez dünya çapında tanınan şarkıcılardan biri.

Jennifer Lopez ya da herkesin bildiği adıyla Jlo, müzikten sinemaya, modadan güzellik sektörüne kadar dokunduğu her alanda iz bırakan yıldız isimlerden.

Sonraki yıllarda 'Ain’t Your Mama', 'Booty' ve 'El Anillo' gibi cesur, enerjik ve kadın gücünü vurgulayan parçalarıyla da gündemde kalan Jennifer Lopez gençlere taş çıkartan görüntüsü, sahne şovları ve listelerden eksik olmayan parçalarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Uzun süredir stüdyodan uzak kalan, 2024’te “This Is Me... Now” albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Jlo şimdilerde Türk sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir stüdyodan uzak kalan, 2024’te “This Is Me... Now” albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Jlo şimdilerde Türk sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Jennifer Lopez 2025 yazında Türkiye'ye geliyor! “Up All Night” dünya turnesi kapsamında Türkiye’de iki büyük konser verecek olan yıldız isim, 1 Temmuz’da Antalya Regnum Carya’da, 5 Ağustos’ta ise İstanbul Festival Park Yenikapı’da sahne alacak. 

Fakat konser haberi hayranlarını heyecanlandırsa da, açıklanan bilet fiyatları ağızları açık bırakmıştı. Antalya’daki konserin biletleri 38.000 TL’den başlıyor, en pahalı koltuklar ise 71.714 TL’ye kadar çıkıyor...

Sahne performansları, dansları ve enerjisiyle tanınan Jlo’nun Türkiye konserleri, 2025 yazının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olacak gibi duruyor.

Sahne performansları, dansları ve enerjisiyle tanınan Jlo’nun Türkiye konserleri, 2025 yazının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olacak gibi duruyor.

Jennifer Lopez, Antalya’daki Regnum Carya Otel’de konaklaması için özel olarak hazırlanan mağara temalı süit ile gündeme bomba gibi yerleşti!

Hürriyet'ten Orkun Ün’ün haberine göre, Jennifer Lopez için tasarlanan bu oda tam 3.500 metrekare büyüklüğünde ve 14 kişilik kapasiteye sahip. İçinde 6 ayrı giyinme odası, bir swim‑up bar, sauna, özel sinema alanı ve şömine bulunan oda görenlerin ağzını açık bıraktı!

Yastık ve bornozlarda bile yıldızın baş harflerinin yer aldığı ortaya çıktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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