Anadolu'nun Bağrında Japonların Akın Ettiği Köy: Meğer Zamanında Prensleri Bizzat Yaptırmış!
Ülkemize her yıl binlerce Japon turist geliyor. Kültürel gezilerden hoşlanan Japonlar en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Kapadokya gibi tarihi yerlerimizi geziyor. Fakat her sene binlerce Japon'un akın ettiği bir yer daha var: Kırşehir!
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Çağırkan köyünde 1993 yılında yaptırılan bir Japon bahçesi bulunuyor. Japon prenslerinin bile ziyaret ettiği bu köy, renk renk çiçekleri, ağaçları, süsleriyle Japon köylerinden farksız.
Anadolu'nun bağrında bir Japon köyü!
Japon bahçesinin çalışmalarını bizzat prens başlatmış.
Ağaçlar, bitkiler sonbaharda da apayrı renklere bürünerek görsel bir şölen sunuyor.
