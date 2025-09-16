onedio
Anadolu'nun Bağrında Japonların Akın Ettiği Köy: Meğer Zamanında Prensleri Bizzat Yaptırmış!

Anadolu'nun Bağrında Japonların Akın Ettiği Köy: Meğer Zamanında Prensleri Bizzat Yaptırmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 10:04

Ülkemize her yıl binlerce Japon turist geliyor. Kültürel gezilerden hoşlanan Japonlar en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Kapadokya gibi tarihi yerlerimizi geziyor. Fakat her sene binlerce Japon'un akın ettiği bir yer daha var: Kırşehir!

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Çağırkan köyünde 1993 yılında yaptırılan bir Japon bahçesi bulunuyor. Japon prenslerinin bile ziyaret ettiği bu köy, renk renk çiçekleri, ağaçları, süsleriyle Japon köylerinden farksız.

Anadolu'nun bağrında bir Japon köyü!

Anadolu'nun bağrında bir Japon köyü!

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde bulunan Japon bahçesi, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Üstelik bu bahçeye sadece Türk turistler değil, Japon turistler de ilgi gösteriyor. Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2022 senesinin ilk birkaç ayında yerli ve yabancı yaklaşık 86 bin kişi bu bahçeyi ziyaret etmişti.

Japonya'ya özgü bitkilerin, çiçeklerin bulunduğu bu bahçe, Japonya'nın sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

Bahçe içerisinde Japonya'dan getirilen renkli sazan balıklarının yer aldığı yapay 2 gölet, sembolik Sumeru Dağı'nın minyatürü, yapay şelale, Japon fenerleri, Budha tapınak mimarisinin örneği, yapay tepecikler ve Japonya'ya özgü kiraz, salkım söğüt, elma, eriği ve ayva ağaçları bulunuyor.

Japon bahçesinin çalışmalarını bizzat prens başlatmış.

Japon bahçesinin çalışmalarını bizzat prens başlatmış.

Prens Takahito Mikasa, 1993 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Kaman Kale höyük kazılarını başlatmıştı. Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına daha sonra bazı çalışmalara imza atıldı. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Prens Takahito'nun Kalehöyük'teki kazı çalışmalarını onurlandırmak ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturmak amacıyla Çağırkan köyünde bir Japon bahçesi yapma kararı aldı. 300'den fazla bitki ve ağaç, Japonya'dan getirildi ve bugüne kadar binlerce kişiyi ağırlayan park yapıldı.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni çevreleyen Japon Bahçesi'ne 2010 yılında Chicago Kütüphanesi tarafından 'En Çevreci Tasarım' ödülü verildi.

Ağaçlar, bitkiler sonbaharda da apayrı renklere bürünerek görsel bir şölen sunuyor.

Ağaçlar, bitkiler sonbaharda da apayrı renklere bürünerek görsel bir şölen sunuyor.

Özellikle ilkbahar aylarında ağaçların, çiçeklerin açmasıyla bambaşka bir görüntüye ulaşan bu bahçe, sonbahar aylarında ise mevsim renkleriyle adeta bir görsel şölen oluşturuyor. 

Bir gün yolunuz Kırşehir'e düşerse Japonların bile sık sık ziyaret ettiği bu köyü ziyaret etmeyi, birbirinden güzel fotoğraflar çekmeyi ihmal etmeyin.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
