Rus Turist, Kuzey Kore’nin Turistlere Özel Tatil Köyünü Anlattı

Daria Zubkova, St. Petersburg’dan Vladivostok’a, oradan Pyongyang’a uçarak Kuzey Kore’ye ulaştı. Üç gün Pyongyang’da kaldıktan sonra Wonsan Kalma tatil köyüne geçti. Yaklaşık 4 kilometrelik beyaz kumsalları ile dikkat çeken resort, 40’tan fazla otel, misafirhane ve eğlence alanıyla devasa bir kapasiteye sahip.

Zubkova, tatil köyünde sürekli yanlarında refakatçiler olduğunu ama bunun gözetim gibi değil, daha çok ilgilenme havasında olduğunu anlattı. Hatta zaman zaman kendi başına dışarı çıkabildiğini, gece 2’de sahilde yürüdüğünü ve sorun yaşamadığını da ekledi.