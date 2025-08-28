onedio
Rus Turist, Kuzey Kore’nin Turistlere Özel Tatil Köyünü Anlattı

Gökçe Cici
28.08.2025 - 20:43

Kuzey Kore, Doğu kıyısında inşa edilen Wonsan Kalma sahil tatil köyünü haziran ayında hizmete açtı. Devlete göre “ulusal hazine” değerinde olan bu proje, 20 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Ancak açılıştan kısa süre sonra yabancı turistlerin girişi yasaklandı ve tek istisna Rusya oldu. Rus blogger Daria Zubkova, resorta giden ilk yabancılardan biri olarak deneyimlerini paylaştı. Ulaşım sürecinden yemeklere, sahil deneyiminden otel konforuna kadar anlattıkları oldukça dikkat çekti.

Kaynak: The New York Times / TikTok

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Rus blogger resorta nasıl gitti, neler yaşadı?

Daria Zubkova, St. Petersburg’dan Vladivostok’a, oradan Pyongyang’a uçarak Kuzey Kore’ye ulaştı. Üç gün Pyongyang’da kaldıktan sonra Wonsan Kalma tatil köyüne geçti. Yaklaşık 4 kilometrelik beyaz kumsalları ile dikkat çeken resort, 40’tan fazla otel, misafirhane ve eğlence alanıyla devasa bir kapasiteye sahip.

Zubkova, tatil köyünde sürekli yanlarında refakatçiler olduğunu ama bunun gözetim gibi değil, daha çok ilgilenme havasında olduğunu anlattı. Hatta zaman zaman kendi başına dışarı çıkabildiğini, gece 2’de sahilde yürüdüğünü ve sorun yaşamadığını da ekledi.

