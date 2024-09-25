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Aman Dolandırılmayın: İkinci El Araba Piyasasında Dolandırıcıların En Çok Kullandığı Yöntemler

Aman Dolandırılmayın: İkinci El Araba Piyasasında Dolandırıcıların En Çok Kullandığı Yöntemler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.09.2024 - 17:46

Eğitimlisi, eğitimsizi, memuru, esnafı, al-satçısı ve tabii ki dolandırıcıları... İkinci el otomobil piyasası, içinde her tipten insan bulabileceğiniz çok farklı bir mozaik. Eğer yeterince tecrübeli değilseniz, böyle bir ortamda elinizi verip kolunuzu kaptırabilirsiniz. 

İşte, bu tip bir sıkıntı yaşamamanız için, bugünkü yazımızda ikinci el araba piyasasında dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemleri anlatıyoruz!

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1. Sazan Sarmalı

1. Sazan Sarmalı

Nedir bu sazan sarmalı? Hemen anlatalım. Dolandırıcı, ilandaki aracınızı almak istediğini söylüyor ve sizden ilanı kaldırmanızı istiyor. Hatta talep ederseniz minik bir kapora da atabiliyor (Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor haliyle!)

Siz ilanı kaldırtıktan sonra uygun fiyattan aynı ilanı açıyor ve bir alıcıyla anlaşıyor. Daha sonra aracın gerçek sahibi ile sahte ilandan gelen bu alıcıyı buluşturuyor. Fakat sahte ilandan gelen alıcıdan parayı kendi hesabına yollamasını istiyor. Hala bu yönteme başvuran dolandırıcılar var, o yüzden aman dikkat edin!

2. Change Yöntemi

2. Change Yöntemi

İkinci el araba piyasasında Change dolandırıcılığı tam olarak şu şekilde ilerliyor; siz bir arabayı beğenip almaya karar veriyorsunuz. Alım satım işlemleri gerçekleştikten sonra size aynı model, aynı marka, çok benzer özelliklere sahip başka bir arabayı veriyorlar. Tabii plakaları değiştirerek! 

Siz aslında temiz araba aldığınızı zannederken ağır hasarlı bir araba alıyorsunuz. Özellikle galerilerde çok fazla gerçekleşebiliyor bu yöntem.

3. Sahte Ekspertiz Raporu

3. Sahte Ekspertiz Raporu

Dolandırıcı şahıs, arabası için ilan yayınlarken ekspertiz raporunu da ilanda paylaşıyor. Fakat burada şöyle bir oyun var; çıkardığı rapor kendi arabasına ait değil. Başka bir aracın raporunu dijital ortamda üzerinde oynamalar yaparak, sanki arabaya yeni ekspertiz yapılmış gibi size sunuyor. 

''Ekspertize tekrar gitmeye gerek yok, yeni yaptırdık boşa paran gitmesin'' sözleriyle de sizi bir güzel ikna ediyor. Eğer ekspertize gitmezseniz dolandırıcının ağına düşmüş oluyorsunuz.

4. Tramer Kaydı Olmayan Ağır Hasarlı Araba

4. Tramer Kaydı Olmayan Ağır Hasarlı Araba

Eğer ikinci el otomobil piyasasında yeniyseniz, ''Kazası olan araba zaten tramer sorgusunda çıkar'' yanılgısına kapılabilirsiniz. Sakın bu hataya düşmeyin! Arabayı yetkili servis yerine dışarıda yaptırırlarsa tramer sorgusunda arabanın herhangi bir kazası yokmuş gibi görünebilir. Ancak gerçek bu değil. O yüzden almak istediğiniz arabanın tramer kaydı olmasa bile kurumsal bir oto ekspertize gitmeyi ihmal etmeyin.

5. Ödemeyi Başkasının Adına Yatırmak

5. Ödemeyi Başkasının Adına Yatırmak

Diyelim ki araç alımı için notere geldiniz. Satıcı size diyor ki ''Parayı kuzenimin hesabına gönder''. Eğer bir anlık boşluğunuza gelip satıcının dediği gibi yaparsanız geçmiş olsun. Siz satıcının arkadaşına parayı yollarsınız, satıcı ise sizden hiçbir ödeme almadığına dair sizi şikayet eder.

Bu yüzden araba kimin adınaysa o kişinin hesabına ödeme yapmalısınız. Açıklamaya satın aldığınız arabanın plakasını da yazmalısınız. ''Ben gelemeyeceğim, benim yerime arkadaşım gelecek satışa, ödemeyi ona yaparsın'' diyen kişilerle ticaret yapmamanızda fayda var.

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6. Sanal Arabayla Onlarca Farklı Kişiden Kapora Toplamak

6. Sanal Arabayla Onlarca Farklı Kişiden Kapora Toplamak

Dolandırıcı kişi, arabayı çok uygun fiyatla ilana koyuyor. Bu yöntemde kullanılan arabalar, genelde İstanbul dışı plakalar oluyor. Siz uygun fiyatlı arabayı görünce kaçırmamak için hemen ilan sahibini arıyorsunuz. Telefonu açan kişi farklı şehirlerde olduğunuz için sizden kapora talep ediyor. Bu şekilde onlarca farklı kişiden kapora toplayarak voleyi vuruyor. 

Aslında böyle bir araba yok. Dolandırıcı, herhangi bir arabayı ilana koyup bu fırsatı kaçırmak istemeyen kişilerin parasını çalıyor. Bu tür şahıslardan araba ruhsatının fotoğrafını atmasını istediğinizde çok büyük ihtimalle telefonu yüzünüze kapatıyor ve numaranızı engelliyor.

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