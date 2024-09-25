Aman Dolandırılmayın: İkinci El Araba Piyasasında Dolandırıcıların En Çok Kullandığı Yöntemler

Eğitimlisi, eğitimsizi, memuru, esnafı, al-satçısı ve tabii ki dolandırıcıları... İkinci el otomobil piyasası, içinde her tipten insan bulabileceğiniz çok farklı bir mozaik. Eğer yeterince tecrübeli değilseniz, böyle bir ortamda elinizi verip kolunuzu kaptırabilirsiniz.

İşte, bu tip bir sıkıntı yaşamamanız için, bugünkü yazımızda ikinci el araba piyasasında dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemleri anlatıyoruz!