Altında Sert Düşüş Yaşandı: Altında Yatırımcıları Şimdi Neler Bekliyor?

Uzmanlar, altının hâlâ uzun vadeli yükseliş trendinde olduğunu belirtiyor. Kısa vadede ons başına 4.000–4.100 dolar bandında bir konsolidasyon öngörülüyor. Saxo Bank, düzeltmenin ardından yükselişin sürebileceğini vurguluyor; banka, bu geri çekilmeye ihtiyaç olduğunu ancak önceki ralliyi destekleyen faktörlerin hâlâ geçerli olduğunu belirterek, spot altında önümüzdeki aylarda yükseliş senaryosunu koruyor. Citigroup ise altın için “aşırı ağırlık” tavsiyesinden daha temkinli bir pozisyona geçti.