Altında Sert Düşüş Yaşandı: Altında Yatırımcıları Şimdi Neler Bekliyor?

Hakan Karakoca
23.10.2025 - 20:46

Altın, rekor kar satışlarının yol açtığı on yılın en sert günlük düşüşünü atlatmaya çalışıyor. Güvenli liman algısı sarsılırken, yatırımcılar hazırlıksız yakalandı. Yönünü arayan sarı metal için uzun vadeli yükseliş beklentileri ise hala geçerli.

Kaynak - Ekonomim/Evrim Küçük

Yaşanan "en sert düşüş" yatırımcısını korkuttu.

Salı günü yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden altın, 2013’ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı ve Çarşamba günü de 4.050 doların altına geriledi. Son dönemdeki hızlı yükseliş, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesine yol açtı. 2025 başından bu yana altın, güçlü merkez bankası alımları, jeopolitik tansiyon ve olası Fed faiz indirimleriyle yüzde 60’tan fazla değer kazanmıştı. Ancak ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlik ve Trump-Xi buluşma beklentisi, güvenli liman ihtiyacını azaltarak satışları hızlandırdı.

Düşüşe neler sebep oldu?

ABD-Çin ticaret gerginliğinin yumuşamasıyla birlikte güvenli liman talebi azaldı. Dokuz haftadır süren yükselişin ardından yatırımcılar yoğun kâr satışlarına yöneldi. Jeopolitik tansiyonun düşmeye başlaması ve piyasanın Fed’in faiz kararları öncesinde pozisyonlarını azaltma eğilimi, satış baskısını artırdı. Ayrıca, aşırı alım bölgesinde bulunan teknik göstergeler de satışları tetikledi.

Dünya devi iki bankadan tahmin geldi.

Uzmanlar, altının hâlâ uzun vadeli yükseliş trendinde olduğunu belirtiyor. Kısa vadede ons başına 4.000–4.100 dolar bandında bir konsolidasyon öngörülüyor. Saxo Bank, düzeltmenin ardından yükselişin sürebileceğini vurguluyor; banka, bu geri çekilmeye ihtiyaç olduğunu ancak önceki ralliyi destekleyen faktörlerin hâlâ geçerli olduğunu belirterek, spot altında önümüzdeki aylarda yükseliş senaryosunu koruyor. Citigroup ise altın için “aşırı ağırlık” tavsiyesinden daha temkinli bir pozisyona geçti.

