Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Ekim Ayı Faizi Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Ekim ayı faizi 100 baz indirerek yüzde 39,5 çekti.
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
Merkez Bankası’nın merakla beklenen ekim ayı faiz kararı açıklandı.
