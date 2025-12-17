onedio
Almanya'da Hastane Boş Olmasına Rağmen 2-3 Saat Bekletilen Vatandaş Sağlık Sistemine İsyan Etti

Almanya'da Hastane Boş Olmasına Rağmen 2-3 Saat Bekletilen Vatandaş Sağlık Sistemine İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 12:47

Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı oldukça fazla bildiğiniz üzere. Son yıllarda bu insanlar Almanya'daki yaşam tecrübelerini, karşılaştıkları zorlukları, günlük yaşamlarını ve gözlemlerini içeriğe dönüştürmeye başladılar. Bu bilgiler, Almanya'da göç etmeyi düşünen ya da yeni taşınan kişilere fikir verirken, sürekli olarak Almanya ile yapılan kıyaslamaların da giderek karmaşık bir hale gelmesine sebep olabiliyor. 

Almanya'da yaşayan 'travelrukiye' isimli içerik üreticisi yaşadığı hastane deneyimini paylaştı. Gördüğü ilgisizlik karşısında sağlık sistemine isyan etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSSXGwEDTuY/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Atatürk'ün dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz'"

"Atatürk’ün dediği gibi ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’”

Şiddetli öksürük, ateş ve kas ağrısı ile acile başvurduğunu söyleyen gurbetçi, hastane boş olmasına rağmen 2-3 saat bekletildiğini, ardından ise doktorun kendisine çay içmesini tavsiye ettiğini söyledi. 3 doktara gittikten sonra aile hekiminin kendisine ilaç yazabildiğini söyleyen kadın 'Rabbim buralarda kimsecikleri hasta etmesin' dedi.

