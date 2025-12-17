Almanya'da Hastane Boş Olmasına Rağmen 2-3 Saat Bekletilen Vatandaş Sağlık Sistemine İsyan Etti

Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı oldukça fazla bildiğiniz üzere. Son yıllarda bu insanlar Almanya'daki yaşam tecrübelerini, karşılaştıkları zorlukları, günlük yaşamlarını ve gözlemlerini içeriğe dönüştürmeye başladılar. Bu bilgiler, Almanya'da göç etmeyi düşünen ya da yeni taşınan kişilere fikir verirken, sürekli olarak Almanya ile yapılan kıyaslamaların da giderek karmaşık bir hale gelmesine sebep olabiliyor.

Almanya'da yaşayan 'travelrukiye' isimli içerik üreticisi yaşadığı hastane deneyimini paylaştı. Gördüğü ilgisizlik karşısında sağlık sistemine isyan etti.