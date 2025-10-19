Ahtapot musun Örümcek misin? Yasemin Kay Allen Elleri ve Ayaklarıyla Piyano Çaldığı Anları Paylaştı

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen, genel olarak magazinden uzak yaşasa da adından sıkça söz ettiriyor. İngiliz bir babanın ve Türk bir annenin kızı olarak Londra'da dünyaya gelen Allen, hem güzelliği hem de yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor.
Yasemin Kay Allen bir yeteneğini daha sergilediği bir video paylaştı. Fakat video izleyenleri biraz şaşırttı. Güzel oyuncu hem ellerini hem ayaklarını kullanarak piyano çaldı. Güzel oyuncunun koordinasyonu beğeni topladı.
Hollywood'daki pozları da beğeni toplamıştı.
