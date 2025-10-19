onedio
Ahtapot musun Örümcek misin? Yasemin Kay Allen Elleri ve Ayaklarıyla Piyano Çaldığı Anları Paylaştı

Ahtapot musun Örümcek misin? Yasemin Kay Allen Elleri ve Ayaklarıyla Piyano Çaldığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.10.2025 - 12:50

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Kay Allen, genel olarak magazinden uzak yaşasa da adından sıkça söz ettiriyor. İngiliz bir babanın ve Türk bir annenin kızı olarak Londra'da dünyaya gelen Allen, hem güzelliği hem de yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor. 

Yasemin Kay Allen bir yeteneğini daha sergilediği bir video paylaştı. Fakat video izleyenleri biraz şaşırttı. Güzel oyuncu hem ellerini hem ayaklarını kullanarak piyano çaldı. Güzel oyuncunun koordinasyonu beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hollywood'daki pozları da beğeni toplamıştı.

Hollywood'daki pozları da beğeni toplamıştı.

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nin bu yıl beşincisi düzenkendi. Törende Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte, Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, İsmail Demirci gibi isimler de yer aldı. Törenin sunuculuğunu Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin gerçekleştirdi. Yasemin Kay Allen'in törenden paylaştığı kareler de beğeni topladı.

