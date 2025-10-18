Photoshop Foyası Ortaya Çıktı: 69 Yaşındaki Kris Jenner’ın Gerçek Yüzü Şaşırttı!

69 yaşındaki Kris Jenner, yıllardır sosyal medyada ve magazin sayfalarında genç ve kusursuz görünümüyle dikkat çekiyor. Ancak son paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları, sosyal medyanın ve dijital rötuşların ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzun süredir estetik ve makyajla şekillendirdiği “kusursuz imaj”ın ardından gelen Kris Jenner'ın bu karesi bir kez daha sosyal medyadaki güzellik algılarını sorgulattı!