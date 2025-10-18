Photoshop Foyası Ortaya Çıktı: 69 Yaşındaki Kris Jenner’ın Gerçek Yüzü Şaşırttı!
Kardashian-Jenner ailesinin ünlü annesi Kris Jenner, yıllardır genç ve kusursuz görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyordu. Jenner'ın son paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları, görenleri şaşkına çevirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
69 yaşındaki Kris Jenner, Kardashian-Jenner ailesinin başındaki isim olarak uzun yıllardır magazin dünyasının odak noktası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada dolaşan karelerde, Jenner’ın yüzündeki doğal çizgiler ve yaşlanma izleri, ortaya çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın