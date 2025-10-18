onedio
Photoshop Foyası Ortaya Çıktı: 69 Yaşındaki Kris Jenner’ın Gerçek Yüzü Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 19:33

Kardashian-Jenner ailesinin ünlü annesi Kris Jenner, yıllardır genç ve kusursuz görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyordu. Jenner'ın son paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları, görenleri şaşkına çevirdi!

69 yaşındaki Kris Jenner, Kardashian-Jenner ailesinin başındaki isim olarak uzun yıllardır magazin dünyasının odak noktası.

Ancak son zamanlarda Kris Jenner yalnızca ailesiyle değil, gençleşmiş görüntüsüyle de gündemde. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda prüzsüz yüzü ve yaşından eser olmayan görüntüsüyle magazin gündemine yerleşen Kris Jenner ortaya çıkan pozlarıyla şaşkınlık yarattı!

Sosyal medyada dolaşan karelerde, Jenner’ın yüzündeki doğal çizgiler ve yaşlanma izleri, ortaya çıktı!

69 yaşındaki Kris Jenner, yıllardır sosyal medyada ve magazin sayfalarında genç ve kusursuz görünümüyle dikkat çekiyor. Ancak son paylaşılan photoshopsuz fotoğrafları, sosyal medyanın ve dijital rötuşların ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzun süredir estetik ve makyajla şekillendirdiği “kusursuz imaj”ın ardından gelen Kris Jenner'ın bu karesi bir kez daha sosyal medyadaki güzellik algılarını sorgulattı!

