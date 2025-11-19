onedio
Açık Artırmayla Satılan Tuvalet! 18 Ayar Altın Tuvalet 12.1 Milyon Dolara Satıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 13:56

ABD'de düzenlenen müzayedede 'Amerika' adı verilen 18 ayar altın tuvalet, 12.1 milyon dolara alıcı buldu. Altın tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın tuvaleti, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

'Amerika' adı verilen 101 kilogram ağırlığında som altından yapılan tuvalet, 12.1 milyon dolara satıldı. Altın tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı. Cattelan, müzayede öncesinde halkın görmesi için sergilenen altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını belirtti. Cattelan, daha önce yaptığı bir açıklamada esprili bir şekilde, 'İster 200 dolarlık bir öğle yemeği yiyin, ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının diğer altın tuvaleti İngiltere'de çalınmıştı.

Tuvalet, Maurizio Cattelan'ın 2016 yılında yaptığı iki tuvaletten biriydi. Diğeri ise 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş, daha sonra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu kır malikanesi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı. Soygunda 2 kişi yakalanırken, altın tuvalet bulunamamıştı. Altın tuvaletin parçalanıp eritildiğine inanılıyor.

"Duvara bantlanmış muz" eseri 6.2 milyon dolara satılmıştı.

Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı 'Comedian' adlı eserdi. Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz' eseri, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
