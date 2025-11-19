Açık Artırmayla Satılan Tuvalet! 18 Ayar Altın Tuvalet 12.1 Milyon Dolara Satıldı
ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın tuvaleti, açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Sanatçının diğer altın tuvaleti İngiltere'de çalınmıştı.
"Duvara bantlanmış muz" eseri 6.2 milyon dolara satılmıştı.
